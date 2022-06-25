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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 18.50 обстреляли поселок Гольмовский, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:20
2022-06-25T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 обстреляли поселок Гольмовский, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
19:20 25.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Гольмовский 152-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Гольмовском
Последствия обстрела в Гольмовском - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Гольмовском. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 обстреляли поселок Гольмовский, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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