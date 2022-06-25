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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 18.50 обстреляли поселок Гольмовский, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:20
2022-06-25T19:20
2022-06-25T19:20
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.50 обстреляли поселок Гольмовский, выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Гольмовский 152-миллиметровыми снарядами