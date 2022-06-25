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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:17
2022-06-25T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
14:17 25.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное 122-миллиметровыми снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные в Донбассе
Осколки снарядов, собранные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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