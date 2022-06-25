https://ria.ru/20220625/obstrel-1798083508.html
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:17
2022-06-25T14:17
2022-06-25T14:17
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка - населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное 122-миллиметровыми снарядами