https://ria.ru/20220625/norvegiya-1798092484.html
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного - РИА Новости, 25.06.2022
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:23
2022-06-25T15:23
2022-06-25T15:37
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.По последним данным, при стрельбе в ночном гей-клубе London Pub два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии с иранским происхождением."Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного", - сказал Берг на пресс-конференции.Как заявил руководитель спецслужбы, подозреваемый был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. "PST знала о преступнике еще в 2015 году", - сказал Берг.Также Берг добавил, что PST рассматривает случившееся как "акт крайнего исламского терроризма".
https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, норвегия, осло
15:23 25.06.2022 (обновлено: 15:37 25.06.2022)
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного после стрельбы в Осло
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.
По последним данным, при стрельбе в ночном гей-клубе London Pub два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии
с иранским происхождением.
"Стрельба в Осло
в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного", - сказал Берг на пресс-конференции.
Как заявил руководитель спецслужбы, подозреваемый был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. "PST знала о преступнике еще в 2015 году", - сказал Берг.
Также Берг добавил, что PST рассматривает случившееся как "акт крайнего исламского терроризма".