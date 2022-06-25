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В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного - РИА Новости, 25.06.2022
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В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного - РИА Новости, 25.06.2022
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:23
2022-06-25T15:37
в мире
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осло
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.По последним данным, при стрельбе в ночном гей-клубе London Pub два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии с иранским происхождением."Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного", - сказал Берг на пресс-конференции.Как заявил руководитель спецслужбы, подозреваемый был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. "PST знала о преступнике еще в 2015 году", - сказал Берг.Также Берг добавил, что PST рассматривает случившееся как "акт крайнего исламского терроризма".
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в мире, норвегия, осло
15:23 25.06.2022 (обновлено: 15:37 25.06.2022)
 
В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного

В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного после стрельбы в Осло

© AFP 2022 / Olivier MorinСледователи на месте стрельбы в центре Осло
Следователи на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Olivier Morin
Следователи на месте стрельбы в центре Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.
По последним данным, при стрельбе в ночном гей-клубе London Pub два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии с иранским происхождением.
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При стрельбе на празднике в центре Вашингтона погиб подросток
"Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного", - сказал Берг на пресс-конференции.
Как заявил руководитель спецслужбы, подозреваемый был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. "PST знала о преступнике еще в 2015 году", - сказал Берг.
Также Берг добавил, что PST рассматривает случившееся как "акт крайнего исламского терроризма".
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