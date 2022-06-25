https://ria.ru/20220625/norvegiya-1798092484.html

В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного

В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного - РИА Новости, 25.06.2022

В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:23

2022-06-25T15:23

2022-06-25T15:37

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.По последним данным, при стрельбе в ночном гей-клубе London Pub два человека погибли и 21 получил ранения. Подозреваемый был задержан. По данным полиции, подозреваемый в совершении преступления является гражданином Норвегии с иранским происхождением."Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного", - сказал Берг на пресс-конференции.Как заявил руководитель спецслужбы, подозреваемый был известен правоохранительным органам еще с 2015 года. "PST знала о преступнике еще в 2015 году", - сказал Берг.Также Берг добавил, что PST рассматривает случившееся как "акт крайнего исламского терроризма".

https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, норвегия, осло