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Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций - РИА Новости, 25.06.2022
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Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций
Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций - РИА Новости, 25.06.2022
Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций
Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:20
2022-06-25T14:33
в мире
сербия
александр вучич
россия
экономика
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич."Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы", - заявил президент Сербии."Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать", - указал Вучич.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.
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в мире, сербия, александр вучич, россия, экономика
13:20 25.06.2022 (обновлено: 14:33 25.06.2022)
 
Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций

Президент Сербии Вучич: Белград из-за санкций должен найти альтернативу российской нефти

© AP Photo / Darko VojinovicРабочий на НПЗ в Панчево, Сербия
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Рабочий на НПЗ в Панчево, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич.
"Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы", - заявил президент Сербии.
"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать", - указал Вучич.
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22 июня, 18:22
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Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.
 
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