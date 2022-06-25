https://ria.ru/20220625/neft-1798075637.html

Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций

Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций - РИА Новости, 25.06.2022

Сербия будет искать альтернативу российской нефти из-за санкций

Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:20

2022-06-25T13:20

2022-06-25T14:33

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сербия

александр вучич

россия

экономика

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич."Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпром" и "Газпронефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы", - заявил президент Сербии."Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур. С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 тысяч тонн, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать", - указал Вучич.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать нефть из России, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку в НПЗ Панчево.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, александр вучич, россия, экономика