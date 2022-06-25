https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html

В Киеве заявили, что отказались от идеи вступить в НАТО

В Киеве заявили, что отказались от идеи вступить в НАТО - РИА Новости, 25.06.2022

В Киеве заявили, что отказались от идеи вступить в НАТО

Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, так как члены военного блока отвергли ее устремления, заявил в интервью Financial Times замглавы... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T23:35

2022-06-25T23:35

2022-06-25T23:53

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, так как члены военного блока отвергли ее устремления, заявил в интервью Financial Times замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.Чиновник признал, что присоединение Киева к альянсу невозможно в краткосрочной перспективе, но выразил надежду, что НАТО подтвердит партнерство.Жовква также призвал блок на грядущем саммите в Мадриде признать центральную роль в европейской безопасности за Украиной. На встрече членов альянса планируется определить направление стратегического развития организации, и представитель офиса Зеленского потребовал от НАТО удалить любые упоминания России как партнера военного союза и сделать Москве "строгие и суровые" предупреждения."Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России", — добавил чиновник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом США заявляли, что возможность вступления Украины в НАТО пока не рассматривается, а в Берлине отмечали, что этот вопрос не стоит на повестке дня.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html

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