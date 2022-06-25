23:35 25.06.2022 (обновлено: 23:53 25.06.2022)
В Киеве заявили, что отказались от идеи вступить в НАТО
Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Киев отказался от идеи вступления в НАТО
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
© Sputnik / Денис Асланов
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, так как члены военного блока отвергли ее устремления, заявил в интервью Financial Times замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.
Чиновник признал, что присоединение Киева к альянсу невозможно в краткосрочной перспективе, но выразил надежду, что НАТО подтвердит партнерство.
Жовква также призвал блок на грядущем саммите в Мадриде признать центральную роль в европейской безопасности за Украиной. На встрече членов альянса планируется определить направление стратегического развития организации, и представитель офиса Зеленского потребовал от НАТО удалить любые упоминания России как партнера военного союза и сделать Москве "строгие и суровые" предупреждения.
"Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России", — добавил чиновник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом США заявляли, что возможность вступления Украины в НАТО пока не рассматривается, а в Берлине отмечали, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.