23:04 25.06.2022 (обновлено: 00:23 26.06.2022)
Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ
NYT: на Украине тайно действуют подразделения спецназначения из ряда стран НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран НАТО работают в том числе на украинской территории, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По сведениям газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, украинские войска зависят от помощи США и их союзников, включая "скрытую сеть коммандос и шпионов", которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение. Отмечается, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, — например, на базах в Германии, Франции и Великобритании.
При этом в самой стране работают несколько сотрудников ЦРУ, хотя президент США Джо Байден заверял, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.