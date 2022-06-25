https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html

Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ

Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2022

Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ

Тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-25T23:04

2022-06-25T23:04

2022-06-26T00:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

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сша

франция

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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Тайная сеть шпионов и коммандос (спецназовцев) США и их союзников помогает Украине, в том числе предоставляя разведданные, при этом десятки коммандос ряда стран НАТО работают в том числе на украинской территории, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.По сведениям газеты, которая ссылается на американских и европейских чиновников, украинские войска зависят от помощи США и их союзников, включая "скрытую сеть коммандос и шпионов", которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение. Отмечается, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины, — например, на базах в Германии, Франции и Великобритании.При этом в самой стране работают несколько сотрудников ЦРУ, хотя президент США Джо Байден заверял, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797673351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, технологии, сша, франция