В Москве подготовили более 160 комнат прохлады
Мэр Собянин: в Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.
"Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что комнаты прохлады работают с понедельника по четверг с с 09.00 до 20.00, в пятницу - до 18.45, в субботу - до 16.00. Узнать о ближайшей можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.
Собянин также добавил, что на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду, а кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме.
"Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции", - подчеркнул мэр.