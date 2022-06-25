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В Москве подготовили более 160 комнат прохлады - РИА Новости, 25.06.2022
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В Москве подготовили более 160 комнат прохлады
В Москве подготовили более 160 комнат прохлады - РИА Новости, 25.06.2022
В Москве подготовили более 160 комнат прохлады
Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:01
2022-06-25T15:01
общество
евгений тишковец
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33."Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что комнаты прохлады работают с понедельника по четверг с с 09.00 до 20.00, в пятницу - до 18.45, в субботу - до 16.00. Узнать о ближайшей можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.Собянин также добавил, что на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду, а кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме."Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20220625/moskva-1798086584.html
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общество, евгений тишковец, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва
15:01 25.06.2022
 
В Москве подготовили более 160 комнат прохлады

Мэр Собянин: в Москве подготовили более 160 комнат прохлады с кондиционерами и водой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка у витрины ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.
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"Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что комнаты прохлады работают с понедельника по четверг с с 09.00 до 20.00, в пятницу - до 18.45, в субботу - до 16.00. Узнать о ближайшей можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.
Собянин также добавил, что на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду, а кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме.
"Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции", - подчеркнул мэр.
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ОбществоЕвгений ТишковецМосковское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМосква
 
 
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