https://ria.ru/20220625/moskva-1798089484.html

В Москве подготовили более 160 комнат прохлады

В Москве подготовили более 160 комнат прохлады - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве подготовили более 160 комнат прохлады

Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:01

2022-06-25T15:01

2022-06-25T15:01

общество

евгений тишковец

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой подготовили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33."Переждать пик зноя можно в центрах соцобслуживания. Подготовили больше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой. При ухудшении самочувствия можно обратиться за медицинской доврачебной помощью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что комнаты прохлады работают с понедельника по четверг с с 09.00 до 20.00, в пятницу - до 18.45, в субботу - до 16.00. Узнать о ближайшей можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.Собянин также добавил, что на 17 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду, а кондиционеры в вагонах работают в летнем режиме."Сотрудники лаборатории микроклимата метро следят за температурой на станциях и в вестибюлях, при необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Дополнительно для притока свежего воздуха сняли вторые двери на входе на станции", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20220625/moskva-1798086584.html

https://ria.ru/20220625/poliv-1798066975.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва