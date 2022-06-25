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Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за жары - РИА Новости, 25.06.2022
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Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за жары
Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за жары - РИА Новости, 25.06.2022
Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за жары
Спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах из-за аномальной жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:41
2022-06-25T14:41
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах из-за аномальной жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде", - отметил Бирюков.По его словам, под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.Заммэра напомнил, что в этом году в столице подготовили 13 зон отдыха с купанием, все водоемы перед открытием обследовали водолазы.Он отметил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что большое внимание уделяется профилактической работе. Спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, напоминают им о правилах безопасности. Благодаря постоянным превентивным мерам за последние 11 лет удалось снизить в 2,5 раза число происшествий на водных объектах столицы.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
14:41 25.06.2022
 
Спасатели усилили контроль безопасности на московских водоемах из-за жары

Заммэра Бирюков: спасатели усилили контроль на московских водоемах из-за сильной жары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели усилили контроль безопасности на столичных водоемах из-за аномальной жары, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде", - отметил Бирюков.
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По его словам, под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.
Заммэра напомнил, что в этом году в столице подготовили 13 зон отдыха с купанием, все водоемы перед открытием обследовали водолазы.
"Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников городской спасательной службы, в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 113 человек", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что большое внимание уделяется профилактической работе. Спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, напоминают им о правилах безопасности. Благодаря постоянным превентивным мерам за последние 11 лет удалось снизить в 2,5 раза число происшествий на водных объектах столицы.
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