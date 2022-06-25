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Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2022
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Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт
Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2022
Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт
Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:20
2022-06-25T17:20
в мире
молдавия
снг
евросоюз
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза.Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республике нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации."Между СНГ и ЕС нет оппозиции, не следует пытаться внушать мысль о нецелесообразности нашего присутствия в СНГ. С практической точки зрения это не противоречит и соответственно Молдавия будет членом СНГ до тех пор, пока это будет ей стратегически выгодно", - заявил Гроза в эфире телеканала Rlive.По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС не мешает Молдавии состоять в других организациях, к примеру, ОЧЭС, ГУАМ и т.д."СНГ сейчас не дает никаких преимуществ из-за этой войны, но дает нам важные связи, которые мы можем поддерживать с другими странами. Есть многосторонние соглашения, есть двусторонние соглашения с другими государствами СНГ", - добавил эксперт.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
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в мире, молдавия, снг, евросоюз
17:20 25.06.2022
 
Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт

Эксперт Гроза: Молдавия может оставаться в СНГ, пока это выгодно, это не противоречит ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республике нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.
"Между СНГ и ЕС нет оппозиции, не следует пытаться внушать мысль о нецелесообразности нашего присутствия в СНГ. С практической точки зрения это не противоречит и соответственно Молдавия будет членом СНГ до тех пор, пока это будет ей стратегически выгодно", - заявил Гроза в эфире телеканала Rlive.
По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС не мешает Молдавии состоять в других организациях, к примеру, ОЧЭС, ГУАМ и т.д.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:31
Кишинев хотел бы решить приднестровский вопрос без России, заявил эксперт
"СНГ сейчас не дает никаких преимуществ из-за этой войны, но дает нам важные связи, которые мы можем поддерживать с другими странами. Есть многосторонние соглашения, есть двусторонние соглашения с другими государствами СНГ", - добавил эксперт.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".
 
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