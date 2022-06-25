https://ria.ru/20220625/moldaviya-1798110560.html

Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт

Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт - РИА Новости, 25.06.2022

Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт

Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:20

2022-06-25T17:20

2022-06-25T17:20

в мире

молдавия

снг

евросоюз

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КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза.Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республике нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации."Между СНГ и ЕС нет оппозиции, не следует пытаться внушать мысль о нецелесообразности нашего присутствия в СНГ. С практической точки зрения это не противоречит и соответственно Молдавия будет членом СНГ до тех пор, пока это будет ей стратегически выгодно", - заявил Гроза в эфире телеканала Rlive.По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС не мешает Молдавии состоять в других организациях, к примеру, ОЧЭС, ГУАМ и т.д."СНГ сейчас не дает никаких преимуществ из-за этой войны, но дает нам важные связи, которые мы можем поддерживать с другими странами. Есть многосторонние соглашения, есть двусторонние соглашения с другими государствами СНГ", - добавил эксперт.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".

https://ria.ru/20220625/pridnestrove-1798048038.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, снг, евросоюз