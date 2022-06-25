Статус кандидата в ЕС не мешает Молдавии оставаться в СНГ, считает эксперт
Эксперт Гроза: Молдавия может оставаться в СНГ, пока это выгодно, это не противоречит ЕС
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и Евросоюза
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Молдавия может оставаться в СНГ до тех пор, пока ей это выгодно, статус кандидата в ЕС этому никак не противоречит, считает директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республике нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.
"Между СНГ и ЕС нет оппозиции, не следует пытаться внушать мысль о нецелесообразности нашего присутствия в СНГ. С практической точки зрения это не противоречит и соответственно Молдавия будет членом СНГ до тех пор, пока это будет ей стратегически выгодно", - заявил Гроза в эфире телеканала Rlive.
По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС не мешает Молдавии состоять в других организациях, к примеру, ОЧЭС, ГУАМ и т.д.
"СНГ сейчас не дает никаких преимуществ из-за этой войны, но дает нам важные связи, которые мы можем поддерживать с другими странами. Есть многосторонние соглашения, есть двусторонние соглашения с другими государствами СНГ", - добавил эксперт.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".