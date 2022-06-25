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В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины
В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины - РИА Новости, 25.06.2022
В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины
Корреспондент РИА Новости обнаружил в казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое, три ящика мин калибром... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:48
2022-06-25T12:48
2022-06-25T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости обнаружил в казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое, три ящика мин калибром 60 миллиметров польского производства.Как передает корреспондент РИА Новости, этими же минами заминирована дорога из Камышевахи-1.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
https://ria.ru/20220625/otstuplenie-1798062274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры казармы ВСУ в освобожденном Золотом
Одна из казарм украинских военных в освобожденном Золотом находилась в подвале шахты, там проживали более 100 человек. В том же подвале корреспондент РИА Новости обнаружил мины польского производства калибра 60 мм.
2022-06-25T12:48
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
12:48 25.06.2022 (обновлено: 13:55 25.06.2022)
В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины
В казарме ВСУ в освобожденном населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины