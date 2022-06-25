https://ria.ru/20220625/miny-1798071110.html

В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины

В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины - РИА Новости, 25.06.2022

В населенном пункте Золотое в ЛНР обнаружили польские мины

Корреспондент РИА Новости обнаружил в казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое, три ящика мин калибром... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:48

2022-06-25T12:48

2022-06-25T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 25 июн – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости обнаружил в казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое, три ящика мин калибром 60 миллиметров польского производства.Как передает корреспондент РИА Новости, этими же минами заминирована дорога из Камышевахи-1.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.

https://ria.ru/20220625/otstuplenie-1798062274.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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Кадры казармы ВСУ в освобожденном Золотом Одна из казарм украинских военных в освобожденном Золотом находилась в подвале шахты, там проживали более 100 человек. В том же подвале корреспондент РИА Новости обнаружил мины польского производства калибра 60 мм. 2022-06-25T12:48 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины