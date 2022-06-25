https://ria.ru/20220625/milan-1798111946.html
В Милане выключили фонтаны из-за засухи
В Милане выключили фонтаны из-за засухи - РИА Новости, 25.06.2022
В Милане выключили фонтаны из-за засухи
Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился перекрыть городские фонтаны и прекратить орошение зеленых насаждений из-за засухи. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:40
2022-06-25T17:40
2022-06-25T17:40
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ломбардия
италия
лацио
милан
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РИМ, 25 июн - РИА Новости. Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился перекрыть городские фонтаны и прекратить орошение зеленых насаждений из-за засухи.Накануне режим чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе засухе объявили власти области Ломбардия. Распоряжение, подписанное президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной из-за "тяжелой ситуации с дефицитом воды", привлекает к ее решению региональную системы службы гражданской обороны и предписывает гражданам "использовать воду чрезвычайно экономичным и эффективным способом.Как написал Сала в соцсетях, граждан приглашают "сократить до минимума использование питьевой воды" как в бытовых целях, так и для орошения лужаек, частных садов и поддержания чистоты дворов и крыш. Среди чрезвычайных мер, принятых мэром, есть закрытие городских фонтанов, за исключением расположенных в местах присутствия флоры и фауны. Также прекращается полив лужаек, из исключением капельного орошения ценных деревьев.При этом Сала подчеркнул, что продолжат работу городские питьевые фонтаны, "учитывая приближение новой волны жары".В магазинах, офисах и жилых помещениях рекомендуется не снижать температуру ниже 26 градусов, причем в торговых точках предписывается держать закрытыми двери.Распоряжение будет действовать до 30 сентября.Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли в пятницу заявил, что в стране сложилась "драматичная ситуация" с засухой", которая в последующие неделю приведет Италию к красному уровню подобной угрозы. По его словам, это приведет к мерам по ограничению потребления воды в крупных населенных пунктах.В четверг режим "стихийного бедствия" объявили власти столичного региона Лацио. Принятие подобных распоряжений ставит целью выделение дополнительных ресурсов для поддержки населения и предприятий, а также обращение к центральным властям за общенациональными мерами. Аналогичный режим задействован в северной области Фриули-Венеция-Джулии.Наиболее пострадавшим от засухи итальянским регионом остается Пьемонт, где ограничения потребления воды введено более чем в 200 муниципалитетах. В частности, эти распоряжения касаются запрета на мытье машин и полив садов, а также выключения душей на пляжах.Уровень главной артерии Севера и Центра Италии – реки По –понизился до минимальных за 70 лет значений. Сообщения о принимаемых на местном уровне мерах поступают из Эмилии-Романьи, Венето и Тосканы. Ущерб для аграрного сектора, по оценках ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, достиг 3 миллиардов евро. На крупной части итальянской территории значимых осадков не было на протяжении уже трех месяцев.
https://ria.ru/20220620/italiya-1796902710.html
https://ria.ru/20220625/zhara-1798032081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ломбардия, италия, лацио, милан
В Милане выключили фонтаны из-за засухи
Мэр Милана Сала распорядился выключить фонтаны из-за засухи
РИМ, 25 июн - РИА Новости. Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился перекрыть городские фонтаны и прекратить орошение зеленых насаждений из-за засухи.
Накануне режим чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе засухе объявили власти области Ломбардия
. Распоряжение, подписанное президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной из-за "тяжелой ситуации с дефицитом воды", привлекает к ее решению региональную системы службы гражданской обороны и предписывает гражданам "использовать воду чрезвычайно экономичным и эффективным способом.
Как написал Сала в соцсетях, граждан приглашают "сократить до минимума использование питьевой воды" как в бытовых целях, так и для орошения лужаек, частных садов и поддержания чистоты дворов и крыш. Среди чрезвычайных мер, принятых мэром, есть закрытие городских фонтанов, за исключением расположенных в местах присутствия флоры и фауны. Также прекращается полив лужаек, из исключением капельного орошения ценных деревьев.
При этом Сала подчеркнул, что продолжат работу городские питьевые фонтаны, "учитывая приближение новой волны жары".
В магазинах, офисах и жилых помещениях рекомендуется не снижать температуру ниже 26 градусов, причем в торговых точках предписывается держать закрытыми двери.
Распоряжение будет действовать до 30 сентября.
Министр сельского хозяйства Италии
Стефано Патуанелли в пятницу заявил, что в стране сложилась "драматичная ситуация" с засухой", которая в последующие неделю приведет Италию к красному уровню подобной угрозы. По его словам, это приведет к мерам по ограничению потребления воды в крупных населенных пунктах.
В четверг режим "стихийного бедствия" объявили власти столичного региона Лацио
. Принятие подобных распоряжений ставит целью выделение дополнительных ресурсов для поддержки населения и предприятий, а также обращение к центральным властям за общенациональными мерами. Аналогичный режим задействован в северной области Фриули-Венеция-Джулии
.
Наиболее пострадавшим от засухи итальянским регионом остается Пьемонт
, где ограничения потребления воды введено более чем в 200 муниципалитетах. В частности, эти распоряжения касаются запрета на мытье машин и полив садов, а также выключения душей на пляжах.
Уровень главной артерии Севера и Центра Италии – реки По –понизился до минимальных за 70 лет значений. Сообщения о принимаемых на местном уровне мерах поступают из Эмилии-Романьи, Венето
и Тосканы
. Ущерб для аграрного сектора, по оценках ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, достиг 3 миллиардов евро. На крупной части итальянской территории значимых осадков не было на протяжении уже трех месяцев.