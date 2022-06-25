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Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов - РИА Новости, 25.06.2022
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Туризм
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Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов - РИА Новости, 25.06.2022
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:06
2022-06-25T09:06
туризм
новости - туризм
таганрог
азов
дон
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам."Рекомендую посетить Таганрог, Старочеркасск, Азов, хутор Старозолотовский, казачьи станицы, в том числе родину Шолохова", - сказал он.Также, по мнению губернатора, туристам стоит обратить внимание на винодельни Долины Дона, природный парк "Донской", парк "Лога", Танаис, а также проехать по межрегиональному маршруту "Золотое Кольцо Боспорского Царства", побывать на берегах Дона и Северского Донца, в Белой Калитве.В текущем году регион ожидает порядка 3 миллионов туристов, включая следующих на отдых на юг страны транзитом.
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новости - туризм, таганрог, азов, дон, ростовская область, василий голубев
09:06 25.06.2022
 
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов

Ростовский губернатор Голубев назвал лучшие места в регионе для туристов

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкДом, в котором родился писатель Михаил Шолохов
Дом, в котором родился писатель Михаил Шолохов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Дом, в котором родился писатель Михаил Шолохов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам.
"Рекомендую посетить Таганрог, Старочеркасск, Азов, хутор Старозолотовский, казачьи станицы, в том числе родину Шолохова", - сказал он.
Также, по мнению губернатора, туристам стоит обратить внимание на винодельни Долины Дона, природный парк "Донской", парк "Лога", Танаис, а также проехать по межрегиональному маршруту "Золотое Кольцо Боспорского Царства", побывать на берегах Дона и Северского Донца, в Белой Калитве.
В текущем году регион ожидает порядка 3 миллионов туристов, включая следующих на отдых на юг страны транзитом.
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля 2020, 08:00Туризм
Русский Ливерпуль. Лучшие виды Ростова-на-Дону
 
ТуризмНовости - ТуризмТаганрогАзовДонРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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