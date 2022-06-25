https://ria.ru/20220625/mesta-1798045592.html

Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов

Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов - РИА Новости, 25.06.2022

Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:06

2022-06-25T09:06

2022-06-25T09:06

туризм

новости - туризм

таганрог

азов

дон

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам."Рекомендую посетить Таганрог, Старочеркасск, Азов, хутор Старозолотовский, казачьи станицы, в том числе родину Шолохова", - сказал он.Также, по мнению губернатора, туристам стоит обратить внимание на винодельни Долины Дона, природный парк "Донской", парк "Лога", Танаис, а также проехать по межрегиональному маршруту "Золотое Кольцо Боспорского Царства", побывать на берегах Дона и Северского Донца, в Белой Калитве.В текущем году регион ожидает порядка 3 миллионов туристов, включая следующих на отдых на юг страны транзитом.

https://ria.ru/20200407/1569549588.html

таганрог

азов

дон

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, таганрог, азов, дон, ростовская область, василий голубев