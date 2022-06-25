https://ria.ru/20220625/mesta-1798045592.html
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов - РИА Новости, 25.06.2022
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:06
2022-06-25T09:06
2022-06-25T09:06
туризм
новости - туризм
таганрог
азов
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ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал РИА Новости, какие города и достопримечательности региона посоветовал бы посетить туристам."Рекомендую посетить Таганрог, Старочеркасск, Азов, хутор Старозолотовский, казачьи станицы, в том числе родину Шолохова", - сказал он.Также, по мнению губернатора, туристам стоит обратить внимание на винодельни Долины Дона, природный парк "Донской", парк "Лога", Танаис, а также проехать по межрегиональному маршруту "Золотое Кольцо Боспорского Царства", побывать на берегах Дона и Северского Донца, в Белой Калитве.В текущем году регион ожидает порядка 3 миллионов туристов, включая следующих на отдых на юг страны транзитом.
https://ria.ru/20200407/1569549588.html
таганрог
азов
дон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таганрог, азов, дон, ростовская область, василий голубев
Ростовский губернатор назвал лучшие места для туристов
Ростовский губернатор Голубев назвал лучшие места в регионе для туристов