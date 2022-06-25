https://ria.ru/20220625/makron-1798117862.html

Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar

Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar - РИА Новости, 25.06.2022

Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar

Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:18

2022-06-25T18:18

2022-06-25T22:45

в мире

эммануэль макрон

россия

украина

вооруженные силы украины

уралвагонзавод

франция

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.Ранее Уралвагонзавод в своем Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики за захваченные на Украине самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военное предприятие пообещало разобрать артустановки, изобретенные концерном Nexter.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798109939.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, эммануэль макрон, россия, украина, вооруженные силы украины, уралвагонзавод, франция