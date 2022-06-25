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Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar - РИА Новости, 25.06.2022
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Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar
Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar - РИА Новости, 25.06.2022
Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar
Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:18
2022-06-25T22:45
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
вооруженные силы украины
уралвагонзавод
франция
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.Ранее Уралвагонзавод в своем Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики за захваченные на Украине самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военное предприятие пообещало разобрать артустановки, изобретенные концерном Nexter.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, вооруженные силы украины, уралвагонзавод, франция
18:18 25.06.2022 (обновлено: 22:45 25.06.2022)
 
Во Франции заявили об "унижении" Макрона Россией после захвата пушек Caesar

Политик Филиппо заявил об "унижении" президента Франции Россией после захвата САУ Caesar

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Французский политик-голлист Флориан Филиппо заявил об "унижении" президента страны Эммануэля Макрона после новости о потере украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, предоставленных Парижем.

"Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!" — написал он в Twitter.

Ранее Уралвагонзавод в своем Telegram-канале попросил французского политика Режиса Кастельно передать слова благодарности президенту Пятой республики за захваченные на Украине самоходки, так как они "в хозяйстве пригодятся". Военное предприятие пообещало разобрать артустановки, изобретенные концерном Nexter.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
17:15
В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины
 
В миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныУралвагонзаводФранция
 
 
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