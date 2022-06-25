https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798122468.html
Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока
Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, в том числе к применению самого серьезного оружия. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:45
2022-06-25T18:45
2022-06-25T19:01
владивосток
минск
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
брест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, в том числе к применению самого серьезного оружия."Я ставлю вопрос так, чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, минск, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, брест
18:45 25.06.2022 (обновлено: 19:01 25.06.2022)
Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока
Лукашенко: мы должны быть готовы защитить наше Отечество — от Бреста до Владивостока