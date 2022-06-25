https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798122468.html

Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока

Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко заявил об Отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, в том числе к применению самого серьезного оружия. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:45

2022-06-25T18:45

2022-06-25T19:01

владивосток

минск

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

брест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен быть готов ко всему, в том числе к применению самого серьезного оружия."Я ставлю вопрос так, чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html

владивосток

минск

белоруссия

брест

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владивосток, минск, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, брест