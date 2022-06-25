https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798119438.html

Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов

Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 25.06.2022

Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил Москве 15 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в течение 2022-2023 годов... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:26

2022-06-25T18:26

2022-06-25T18:36

экономика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил Москве 15 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в течение 2022-2023 годов стороны могут произвести импортозамещающую продукцию."Традиционная наша тема – импортозамещение. Мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их, вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, то в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он пояснил, что в течение этого – следующего года Белоруссия и Россия смогут произвести свою продукцию, которая заменит товары компаний недружественных стран.

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россия

белоруссия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

экономика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин