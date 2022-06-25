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Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 25.06.2022
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Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов
Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 25.06.2022
Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил Москве 15 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в течение 2022-2023 годов... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:26
2022-06-25T18:36
экономика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил Москве 15 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в течение 2022-2023 годов стороны могут произвести импортозамещающую продукцию."Традиционная наша тема – импортозамещение. Мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их, вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, то в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Он пояснил, что в течение этого – следующего года Белоруссия и Россия смогут произвести свою продукцию, которая заменит товары компаний недружественных стран.
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экономика, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
18:26 25.06.2022 (обновлено: 18:36 25.06.2022)
 
Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов

Лукашенко: Минск предложил Москве 15 крупных инвестпроектов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предложил Москве 15 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в течение 2022-2023 годов стороны могут произвести импортозамещающую продукцию.
"Традиционная наша тема – импортозамещение. Мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их, вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как мы запланировали, то в ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он пояснил, что в течение этого – следующего года Белоруссия и Россия смогут произвести свою продукцию, которая заменит товары компаний недружественных стран.
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