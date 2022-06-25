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Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита - РИА Новости, 25.06.2022
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Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита - РИА Новости, 25.06.2022
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита
Литва не позволит прокладывать через свою территорию "коридоры" для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, написал в фейсбуке* президент... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:53
2022-06-25T21:53
в мире
литва
россия
калининград
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Литва не позволит прокладывать через свою территорию "коридоры" для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, написал в фейсбуке* президент республики Гитанас Науседа.Комментируя ситуацию с грузовым транзитом в Калининград, глава прибалтийского государства напомнил, что такой механизм существует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз, и регулируется соглашением между Россией и ЕС. Однако, добавил политик, сейчас в силу вступили санкции, касающиеся некоторых групп товаров, из-за чего возник вопрос, как исполнять рестрикции."Совершенно понятно, что Литва должна и будет выполнять санкции ЕС. Литва должна контролировать потоки товаров, проходящие через ее территорию", — написал Науседа.Он выступил против предоставления каких-либо коридоров через территорию Литвы и заявил о готовности довести эту позицию до руководства ЕС. Науседа также потребовал от правительства начать срочные консультации с Еврокомиссией.На прошлой неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия Вильнюса не являются блокадой, и указал на необходимость пересмотреть руководства по исполнению ограничений.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798106969.html
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в мире, литва, россия, калининград, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, антон алиханов
21:53 25.06.2022
 
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита

Президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Литва не позволит прокладывать через свою территорию "коридоры" для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, написал в фейсбуке* президент республики Гитанас Науседа.
Комментируя ситуацию с грузовым транзитом в Калининград, глава прибалтийского государства напомнил, что такой механизм существует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз, и регулируется соглашением между Россией и ЕС. Однако, добавил политик, сейчас в силу вступили санкции, касающиеся некоторых групп товаров, из-за чего возник вопрос, как исполнять рестрикции.
"Совершенно понятно, что Литва должна и будет выполнять санкции ЕС. Литва должна контролировать потоки товаров, проходящие через ее территорию", — написал Науседа.
Он выступил против предоставления каких-либо коридоров через территорию Литвы и заявил о готовности довести эту позицию до руководства ЕС. Науседа также потребовал от правительства начать срочные консультации с Еврокомиссией.
Поезд на вокзале Калининграда - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
16:50
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву
На прошлой неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия Вильнюса не являются блокадой, и указал на необходимость пересмотреть руководства по исполнению ограничений.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЛитваРоссияКалининградЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельАнтон Алиханов
 
 
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