Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита
Президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Литва не позволит прокладывать через свою территорию "коридоры" для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, написал в фейсбуке* президент республики Гитанас Науседа.
Комментируя ситуацию с грузовым транзитом в Калининград, глава прибалтийского государства напомнил, что такой механизм существует с 2004 года, когда Литва вступила в Евросоюз, и регулируется соглашением между Россией и ЕС. Однако, добавил политик, сейчас в силу вступили санкции, касающиеся некоторых групп товаров, из-за чего возник вопрос, как исполнять рестрикции.
"Совершенно понятно, что Литва должна и будет выполнять санкции ЕС. Литва должна контролировать потоки товаров, проходящие через ее территорию", — написал Науседа.
Он выступил против предоставления каких-либо коридоров через территорию Литвы и заявил о готовности довести эту позицию до руководства ЕС. Науседа также потребовал от правительства начать срочные консультации с Еврокомиссией.
На прошлой неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что действия Вильнюса не являются блокадой, и указал на необходимость пересмотреть руководства по исполнению ограничений.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс региона справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
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