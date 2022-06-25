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Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798037729.html
Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска
Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска - РИА Новости, 25.06.2022
Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска
Луганские силовики заняли уже три точки в Лисичанске, сообщил РИА Новости командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T07:07
2022-06-25T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
луганская народная республика
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн — РИА Новости. Луганские силовики заняли уже три точки в Лисичанске, сообщил РИА Новости командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.Также занят пригород Лисичанска, поселок Мирная Долина."Там попали в плен боевики 201-го отдельного батальона "Берлинго", — добавил он.По некоторым данным, в этом же районе убит одиозный украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка с позывным Душман.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/lisichansk-1798013886.html
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в мире, лисичанск, украина, луганская народная республика
07:07 25.06.2022 (обновлено: 10:56 25.06.2022)
 
Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска

Командир военной части Народной милиции: силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск — Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск — Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск — Золотое на Лисичанск
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн — РИА Новости. Луганские силовики заняли уже три точки в Лисичанске, сообщил РИА Новости командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.

"Сейчас наши силы находятся уже в трех точках Лисичанска, в частности, в районе завода резинотехнических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех", — сказал собеседник агентства.

Также занят пригород Лисичанска, поселок Мирная Долина.
"Там попали в плен боевики 201-го отдельного батальона "Берлинго", — добавил он.
По некоторым данным, в этом же районе убит одиозный украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка с позывным Душман.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Наступление танкового подразделения ЛНР на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 22:06Специальная военная операция на Украине
Танковые подразделения ЛНР активно поддерживают наступление на Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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