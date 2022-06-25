https://ria.ru/20220625/lisichansk-1798037729.html

Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска

Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска - РИА Новости, 25.06.2022

Силы ЛНР находятся уже в трех точках Лисичанска

Луганские силовики заняли уже три точки в Лисичанске, сообщил РИА Новости командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T07:07

2022-06-25T07:07

2022-06-25T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

украина

луганская народная республика

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 25 июн — РИА Новости. Луганские силовики заняли уже три точки в Лисичанске, сообщил РИА Новости командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.Также занят пригород Лисичанска, поселок Мирная Долина."Там попали в плен боевики 201-го отдельного батальона "Берлинго", — добавил он.По некоторым данным, в этом же районе убит одиозный украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка с позывным Душман.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга. Он подчеркнул, что в течение пяти дней российские подразделения взяли под контроль 11 населенных пунктов, в том числе Лоскутовку, Мирную Долину, Устиновку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/lisichansk-1798013886.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лисичанск, украина, луганская народная республика