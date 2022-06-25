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Умер народный артист России Николай Кубарь
Умер народный артист России Николай Кубарь - РИА Новости, 25.06.2022
Умер народный артист России Николай Кубарь
Народный артист России, постановщик-балетмейстер Николай Кубарь умер в Краснодарском крае на 76-м году жизни, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:57
2022-06-25T22:57
2022-06-25T23:35
россия
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культура
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СОЧИ, 25 июн — РИА Новости. Народный артист России, постановщик-балетмейстер Николай Кубарь умер в Краснодарском крае на 76-м году жизни, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Глава региона отметил, что Кубарь был принципиальным и очень отзывчивым управленцем. "Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель — таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал. Мои глубокие соболезнования родным и близким", — отметил Кондратьев.Балетмейстер-постановщик Николай Кубарь родился в Ставропольском крае. Он работал в разных известных коллективах, на протяжении 16 лет занимал должность художественного руководителя государственного концертного ансамбля танца и песни "Кубанская казачья вольница".
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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, ставропольский край, культура
22:57 25.06.2022 (обновлено: 23:35 25.06.2022)
Умер народный артист России Николай Кубарь
Постановщик-балетмейстер Николай Кубарь умер в Краснодарском крае на 76-м году жизни