Партнерство в Тихом океане направлено против Китая, заявили в Совфеде
Сенатор Ковитиди: американское "партнерство" в Тихом океане призвано нейтрализовать Китай
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запущенный США механизм по тихоокеанскому партнерству направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP).
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"Образование нового регионального механизма является просматриваемой попыткой англосаксов удержать Тихоокеанский регион в зоне своего влияния. Очевидно, что тихоокеанский регионализм нового американского проекта направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Ковитиди.
Как отметила сенатор, партнерство спешно создано в преддверии июльского саммита Форума тихоокеанских островов, который пройдет на Фиджи. Главным вопросом этого саммита станет вопрос обсуждения Пакта о безопасности, подписанного Соломоновыми островами и Китаем в мае 2022 года. "Этот пакт чрезвычайно тревожит США, поскольку позволит Китаю укрепить свое военное присутствие в Тихоокеанском регионе", - сказала она.
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