https://ria.ru/20220625/kovitidi-1798102482.html

Партнерство в Тихом океане направлено против Китая, заявили в Совфеде

Партнерство в Тихом океане направлено против Китая, заявили в Совфеде - РИА Новости, 25.06.2022

Партнерство в Тихом океане направлено против Китая, заявили в Совфеде

Запущенный США механизм по тихоокеанскому партнерству направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:13

2022-06-25T16:13

2022-06-25T16:13

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Запущенный США механизм по тихоокеанскому партнерству направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP)."Образование нового регионального механизма является просматриваемой попыткой англосаксов удержать Тихоокеанский регион в зоне своего влияния. Очевидно, что тихоокеанский регионализм нового американского проекта направлен на нейтрализацию растущего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявила Ковитиди.Как отметила сенатор, партнерство спешно создано в преддверии июльского саммита Форума тихоокеанских островов, который пройдет на Фиджи. Главным вопросом этого саммита станет вопрос обсуждения Пакта о безопасности, подписанного Соломоновыми островами и Китаем в мае 2022 года. "Этот пакт чрезвычайно тревожит США, поскольку позволит Китаю укрепить свое военное присутствие в Тихоокеанском регионе", - сказала она.

https://ria.ru/20180731/1525639528.html

https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, великобритания