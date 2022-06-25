Рейтинг@Mail.ru
Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798062923.html
Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России
Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России - РИА Новости, 25.06.2022
Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что несколько стран хотят заключить с Россией соглашение о подготовке и отправке космонавтов. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:37
2022-06-25T11:37
наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782857565_0:95:2925:1740_1920x0_80_0_0_231514bb6a9207bccc0109357b1b93fe.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что несколько стран хотят заключить с Россией соглашение о подготовке и отправке космонавтов."У нас есть и другие страны, которые хотели бы заключить с нами соглашение о подготовке и отправке своих космонавтов", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он не стал называть конкретные заинтересовавшиеся страны, чтобы на них не оказывалось давление.
https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782857565_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_4524d67c20582bad9a8094cbf63e0d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос
11:37 25.06.2022
 
Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России

Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаГендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что несколько стран хотят заключить с Россией соглашение о подготовке и отправке космонавтов.
"У нас есть и другие страны, которые хотели бы заключить с нами соглашение о подготовке и отправке своих космонавтов", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Он не стал называть конкретные заинтересовавшиеся страны, чтобы на них не оказывалось давление.
Проект возможной жизни на Марсе - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
11:32Наука
Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой
 
НаукаКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала