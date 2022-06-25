https://ria.ru/20220625/kosmos-1798062923.html

Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России

Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России - РИА Новости, 25.06.2022

Рогозин заявил о странах, желающих подготовить космонавтов в России

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что несколько стран хотят заключить с Россией соглашение о подготовке и отправке космонавтов. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:37

2022-06-25T11:37

2022-06-25T11:37

наука

космос - риа наука

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что несколько стран хотят заключить с Россией соглашение о подготовке и отправке космонавтов."У нас есть и другие страны, которые хотели бы заключить с нами соглашение о подготовке и отправке своих космонавтов", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он не стал называть конкретные заинтересовавшиеся страны, чтобы на них не оказывалось давление.

https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, дмитрий рогозин, роскосмос