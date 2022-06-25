https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon - РИА Новости, 25.06.2022

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может быть включена в состав экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого планируется на 1... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:02

2022-06-25T10:02

2022-06-25T10:05

наука

космос - риа наука

анна кикина

сша

роскосмос

dragon spacex

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может быть включена в состав экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого планируется на 1 сентября."Сегодня космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту на корабле Crew Dragon ... Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что Кикина пройдёт тренировки со скафандром, а также примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля.Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Как сообщалось ранее, если к этому времени между Роскосмосом и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то Кикина полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/roskosmos-1797693526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, анна кикина, сша, роскосмос, dragon spacex