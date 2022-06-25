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В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon - РИА Новости, 25.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon - РИА Новости, 25.06.2022
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может быть включена в состав экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого планируется на 1... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:02
2022-06-25T10:05
наука
космос - риа наука
анна кикина
сша
роскосмос
dragon spacex
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может быть включена в состав экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого планируется на 1 сентября."Сегодня космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту на корабле Crew Dragon ... Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что Кикина пройдёт тренировки со скафандром, а также примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля.Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Как сообщалось ранее, если к этому времени между Роскосмосом и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то Кикина полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
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космос - риа наука, анна кикина, сша, роскосмос, dragon spacex
10:02 25.06.2022 (обновлено: 10:05 25.06.2022)
 
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке Анны Кикиной к полету на Crew Dragon

В "Роскосмосе" заявили, что в экипаж корабля Crew Dragon может войти Анна Кикина

© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может быть включена в состав экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого планируется на 1 сентября.
"Сегодня космонавт Роскосмоса Анна Кикина отправится в США для прохождения очередного этапа подготовки к полёту на корабле Crew Dragon ... Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября", - сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что Кикина пройдёт тренировки со скафандром, а также примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля.
Анна Кикина вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным входит в основной экипаж корабля "Союз МС-22", который отправится к МКС осенью 2022 года. Как сообщалось ранее, если к этому времени между Роскосмосом и НАСА будет достигнуто соглашение о перекрестных полётах на МКС, то Кикина полетит на Crew Dragon, а место на "Союзе МС-22" займет астронавт Франсиско Рубио.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 20:47В мире
"Роскосмос" готовится к возможному выходу ЕКА из проекта ExoMars-2022
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаСШАРоскосмосDragon SpaceX
 
 
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