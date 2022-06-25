https://ria.ru/20220625/kherson-1798116384.html

Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном

Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном - РИА Новости, 25.06.2022

Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном

Системы противовоздушной обороны России сбили над окраинами Херсона две ракеты "Точка-У", выпущенные противником в сторону города, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:13

2022-06-25T18:13

2022-06-25T18:19

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

точка-у

украина

донбасс

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ХЕРСОН, 25 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны России сбили над окраинами Херсона две ракеты "Точка-У", выпущенные противником в сторону города, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.В самом городе были слышны два сильных взрыва.

https://ria.ru/20220624/donbass-1797955277.html

россия

херсон

херсонская область

украина

донбасс

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россия, херсон, херсонская область , точка-у, украина, донбасс