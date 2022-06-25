https://ria.ru/20220625/kherson-1798116384.html
Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном
Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном - РИА Новости, 25.06.2022
Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном
Системы противовоздушной обороны России сбили над окраинами Херсона две ракеты "Точка-У", выпущенные противником в сторону города, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:13
2022-06-25T18:13
2022-06-25T18:19
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
точка-у
украина
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ХЕРСОН, 25 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны России сбили над окраинами Херсона две ракеты "Точка-У", выпущенные противником в сторону города, сообщил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.В самом городе были слышны два сильных взрыва.
https://ria.ru/20220624/donbass-1797955277.html
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россия, херсон, херсонская область , точка-у, украина, донбасс
18:13 25.06.2022 (обновлено: 18:19 25.06.2022)
Российские ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над Херсоном
Российские средства ПВО сбили две украинские ракеты "Точка-У" над окраинами Херсона