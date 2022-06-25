Рейтинг@Mail.ru
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798106969.html
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву - РИА Новости, 25.06.2022
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву
Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:50
2022-06-25T23:05
в мире
россия
литва
евросоюз
еврокомиссия
калининград
жозеп боррель
гитанас науседа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741744_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_b55ecc6e56d5712d73a21b9324f64b63.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в соцсети. "В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик. По его словам, в структурах ЕС прошло несколько встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. На переговорах Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из стран — членов ЕС потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций. Какое это было государство, депутат не уточнил. Ауштрявичюс утверждает, что в ЕС ведутся дебаты, и пока стороны не сумели договориться. При этом на одной из встреч был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из "России в Россию". "Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву", — продолжил депутат. Президент Гитанас Науседа пообещал озвучить свою позицию до встречи с главой Еврокомиссии, однако так и не высказался. По мнению Ауштрявичюса, это может означать, что глава государства "попал в ловушку" и не смог выступить против инициативы. Политик призвал исправить это "недоразумение" как можно скорее. На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вводит блокаду против Калининграда, и указал на необходимость пересмотреть директивы по исполнению рестрикций. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение властей Литвы незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html
https://ria.ru/20220623/litva-1797447666.html
россия
литва
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573741744_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_33da555a23cc807bc020c4ac891d8aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, литва, евросоюз, еврокомиссия, калининград, жозеп боррель, гитанас науседа, антон алиханов
16:50 25.06.2022 (обновлено: 23:05 25.06.2022)
 
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Евродепутат от Литвы Ауштрявичюс признал победу России по транзиту в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПоезд на вокзале Калининграда
Поезд на вокзале Калининграда - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Поезд на вокзале Калининграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в соцсети.
Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик.
По его словам, в структурах ЕС прошло несколько встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. На переговорах Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из стран — членов ЕС потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций. Какое это было государство, депутат не уточнил.
Ауштрявичюс утверждает, что в ЕС ведутся дебаты, и пока стороны не сумели договориться. При этом на одной из встреч был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из "России в Россию".
Вид на Кенигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 16:12
В Сети резко осадили американца за вопрос, почему Калининград российский
"Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву", — продолжил депутат.
Президент Гитанас Науседа пообещал озвучить свою позицию до встречи с главой Еврокомиссии, однако так и не высказался. По мнению Ауштрявичюса, это может означать, что глава государства "попал в ловушку" и не смог выступить против инициативы. Политик призвал исправить это "недоразумение" как можно скорее.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вводит блокаду против Калининграда, и указал на необходимость пересмотреть директивы по исполнению рестрикций.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение властей Литвы незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.
Клайпеда - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 02:58
В КНР заявили, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии
 
В миреРоссияЛитваЕвросоюзЕврокомиссияКалининградЖозеп БоррельГитанас НауседаАнтон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала