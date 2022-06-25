16:50 25.06.2022 (обновлено: 23:05 25.06.2022)
В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву
Евродепутат от Литвы Ауштрявичюс признал победу России по транзиту в Калининград
Поезд на вокзале Калининграда. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в соцсети.
"В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик.
По его словам, в структурах ЕС прошло несколько встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. На переговорах Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из стран — членов ЕС потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций. Какое это было государство, депутат не уточнил.
Ауштрявичюс утверждает, что в ЕС ведутся дебаты, и пока стороны не сумели договориться. При этом на одной из встреч был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из "России в Россию".
"Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву", — продолжил депутат.
Президент Гитанас Науседа пообещал озвучить свою позицию до встречи с главой Еврокомиссии, однако так и не высказался. По мнению Ауштрявичюса, это может означать, что глава государства "попал в ловушку" и не смог выступить против инициативы. Политик призвал исправить это "недоразумение" как можно скорее.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вводит блокаду против Калининграда, и указал на необходимость пересмотреть директивы по исполнению рестрикций.
Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение властей Литвы незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.