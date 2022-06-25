https://ria.ru/20220625/kaliningrad-1798106969.html

В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву

В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву - РИА Новости, 25.06.2022

В ЕП заявили о победе России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:50

2022-06-25T16:50

2022-06-25T23:05

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий России провозить в Калининград через ЕС попавшие под санкции товары, написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в соцсети. "В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик. По его словам, в структурах ЕС прошло несколько встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. На переговорах Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из стран — членов ЕС потребовала пересмотреть регулирование имплементации санкций. Какое это было государство, депутат не уточнил. Ауштрявичюс утверждает, что в ЕС ведутся дебаты, и пока стороны не сумели договориться. При этом на одной из встреч был представлен документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из "России в Россию". "Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву", — продолжил депутат. Президент Гитанас Науседа пообещал озвучить свою позицию до встречи с главой Еврокомиссии, однако так и не высказался. По мнению Ауштрявичюса, это может означать, что глава государства "попал в ловушку" и не смог выступить против инициативы. Политик призвал исправить это "недоразумение" как можно скорее. На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не вводит блокаду против Калининграда, и указал на необходимость пересмотреть директивы по исполнению рестрикций. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение властей Литвы незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.

https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797610532.html

https://ria.ru/20220623/litva-1797447666.html

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в мире, россия, литва, евросоюз, еврокомиссия, калининград, жозеп боррель, гитанас науседа, антон алиханов