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Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М" - РИА Новости, 25.06.2022
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Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М" - РИА Новости, 25.06.2022
Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"
В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:28
2022-06-25T19:16
россия
минск
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
искандер-м
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html
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минск
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Путин: "В течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М"
В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. "Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.
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россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, искандер-м
18:28 25.06.2022 (обновлено: 19:16 25.06.2022)
 
Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин пообещал в ближайшие месяцы передать Белоруссии ракетные комплексы "Искандер-М"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 18:17
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РоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоИскандер-М
 
 
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