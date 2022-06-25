https://ria.ru/20220625/iskander-m-1798119667.html

Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М" - РИА Новости, 25.06.2022

Россия в ближайшее время передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"

В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:28

2022-06-25T18:28

2022-06-25T19:16

россия

минск

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

искандер-м

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220625/putin-1798117438.html

россия

минск

белоруссия

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2022

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "В течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" В течение ближайших месяцев РФ передаст Минску комплексы "Искандер-М", сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. "Как мы с Вами и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал Путин. 2022-06-25T18:28 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, минск, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, искандер-м