04:59 25.06.2022 (обновлено: 05:12 25.06.2022)
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Лассо
© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Эквадора Гильермо Лассо. Архивное фото
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.
"Пленум законодательного собрания обсудит и вынесет решение о смещении с должности конституционного президента республики согласно ч. 2 статьи 130 Конституции Республики на основании петиции не менее трети членов Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении в блоге пресс-службы парламента в Twitter.
Заседание по вопросу импичмента созвал спикер парламента Вирхилио Сакисела после запроса 47 депутатов от фракции "Союза надежды" Unes. Сессия пройдет в очном режиме и начнется в 18 часов по местному времени (2.00 воскресенья мск).
Ходатайство депутатов связано с серьезным политическим кризисом и массовыми протестами, которые сотрясают страну почти две недели. Для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.
Президент Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, и предупредил об угрозе демократии в стране.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.
Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.