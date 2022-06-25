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Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо - РИА Новости, 25.06.2022
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Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо - РИА Новости, 25.06.2022
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо
Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T04:59
2022-06-25T05:12
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.Заседание по вопросу импичмента созвал спикер парламента Вирхилио Сакисела после запроса 47 депутатов от фракции "Союза надежды" Unes. Сессия пройдет в очном режиме и начнется в 18 часов по местному времени (2.00 воскресенья мск).Ходатайство депутатов связано с серьезным политическим кризисом и массовыми протестами, которые сотрясают страну почти две недели. Для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.Президент Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, и предупредил об угрозе демократии в стране.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.
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в мире, эквадор
04:59 25.06.2022 (обновлено: 05:12 25.06.2022)
 
Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо

Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Лассо

© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
Президент Эквадора Гильермо Лассо - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Эквадора Гильермо Лассо. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.
"Пленум законодательного собрания обсудит и вынесет решение о смещении с должности конституционного президента республики согласно ч. 2 статьи 130 Конституции Республики на основании петиции не менее трети членов Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении в блоге пресс-службы парламента в Twitter.
Заседание по вопросу импичмента созвал спикер парламента Вирхилио Сакисела после запроса 47 депутатов от фракции "Союза надежды" Unes. Сессия пройдет в очном режиме и начнется в 18 часов по местному времени (2.00 воскресенья мск).
Ходатайство депутатов связано с серьезным политическим кризисом и массовыми протестами, которые сотрясают страну почти две недели. Для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.
Президент Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, и предупредил об угрозе демократии в стране.

Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. С 18 июня в ряде регионов, включая столицу, введено чрезвычайное положение. Блокировка дорог привела к остановке коммунальных услуг и затруднению работы экстренных служб, государственная нефтяная компания Petroecuador остановила работу более 800 скважин и прокачку нефти через Трансэквадорский нефтепровод SOTE.
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