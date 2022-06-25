https://ria.ru/20220625/gonets-m1-1798030913.html

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1"

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1" - РИА Новости, 25.06.2022

В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1"

Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:18

2022-06-25T03:18

2022-06-25T03:18

наука

космос - риа наука

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/23/1484632311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a08307992c7478f8c7bf179bda749d60.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что новая система будет применяться для обеспечения радиотелефонной связи, передачи данных, в том числе в интересах обеспечения межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT).Создание нового поколения системы "Гонец" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в 2019 году. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года с помощью ракет "Союз-2".В апреле 2022 года гендиректор компании "ИСС Решетнева" (разрабатывает и производит аппараты "Гонец") Николай Тестоедов сообщил, что в новую группировку войдут 28 аппаратов, которые разместят на орбитах высотой 1,5 тысячи километров. По его словам, новая система будет сильно отличаться по характеристикам от предшественницы и будет работать глобально де-факто, а не де-юре, как нынешняя.Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.

https://ria.ru/20220623/exomars-1797685649.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, роскосмос