https://ria.ru/20220625/gonets-m1-1798030913.html
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1"
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1" - РИА Новости, 25.06.2022
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1"
Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:18
2022-06-25T03:18
2022-06-25T03:18
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Отмечается, что новая система будет применяться для обеспечения радиотелефонной связи, передачи данных, в том числе в интересах обеспечения межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT).Создание нового поколения системы "Гонец" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал в 2019 году. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года с помощью ракет "Союз-2".В апреле 2022 года гендиректор компании "ИСС Решетнева" (разрабатывает и производит аппараты "Гонец") Николай Тестоедов сообщил, что в новую группировку войдут 28 аппаратов, которые разместят на орбитах высотой 1,5 тысячи километров. По его словам, новая система будет сильно отличаться по характеристикам от предшественницы и будет работать глобально де-факто, а не де-юре, как нынешняя.Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнутся испытания спутников "Гонец-М1"
"Роскосмос": летные испытания спутников персональной связи "Гонец-М1" начнутся в 2028 году
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Летные испытания новой российской системы персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец-М1" начнутся в 2028 году, они будут созданы полностью на российской элементной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"По результатам выполнения эскизного проекта в 2022 году подтверждена возможность создания космических аппаратов "Гонец-М1" полностью на отечественной электронной компонентной базе, что исключает влияние санкционных ограничений. Летные испытания перспективной спутниковой системы планируется начать в 2028 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая система будет применяться для обеспечения радиотелефонной связи, передачи данных, в том числе в интересах обеспечения межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT).
Создание нового поколения системы "Гонец" гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
анонсировал в 2019 году. Развертывание системы планировалось начать с 2025 года с помощью ракет "Союз-2"
.
В апреле 2022 года гендиректор компании "ИСС Решетнева" (разрабатывает и производит аппараты "Гонец") Николай Тестоедов сообщил, что в новую группировку войдут 28 аппаратов, которые разместят на орбитах высотой 1,5 тысячи километров. По его словам, новая система будет сильно отличаться по характеристикам от предшественницы и будет работать глобально де-факто, а не де-юре, как нынешняя.
Текущая низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.