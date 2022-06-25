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США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия - РИА Новости, 25.06.2022
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США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия - РИА Новости, 25.06.2022
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия
США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:14
2022-06-25T20:14
канада
россия
германия
siemens
газпром
северный поток
администрация президента сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Газпром" ранее сообщил о сокращении прокачки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток 1" из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования на заводе компании Siemens в Канаде."Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.
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канада, россия, германия, siemens, газпром, северный поток, администрация президента сша, джон кирби
20:14 25.06.2022
 
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия

Член СНБ США Кирби: Россия использует газ как оружие, сокращая поставки в Евросоюз

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комплекс транспортировки экспортного газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Газпром" ранее сообщил о сокращении прокачки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток 1" из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования на заводе компании Siemens в Канаде.
"Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:55
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном ею объеме
 
КанадаРоссияГерманияSiemensГазпромСеверный потокАдминистрация президента СШАДжон Кирби
 
 
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