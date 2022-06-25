https://ria.ru/20220625/gaz-1798134410.html

США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия

США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия - РИА Новости, 25.06.2022

США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия

США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:14

2022-06-25T20:14

2022-06-25T20:14

канада

россия

германия

siemens

газпром

северный поток

администрация президента сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Газпром" ранее сообщил о сокращении прокачки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток 1" из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования на заводе компании Siemens в Канаде."Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.

https://ria.ru/20220625/gaz-1798051370.html

канада

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, россия, германия, siemens, газпром, северный поток, администрация президента сша, джон кирби