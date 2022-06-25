https://ria.ru/20220625/gaz-1798134410.html
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия - РИА Новости, 25.06.2022
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия
США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:14
2022-06-25T20:14
2022-06-25T20:14
канада
россия
германия
siemens
газпром
северный поток
администрация президента сша
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_0:182:2730:1718_1920x0_80_0_0_c11f2f2858713b4f72720927c82850aa.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США считают сокращение поставок российского газа в Европу очередной демонстрацией готовности президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия и не доверяют ссылкам на технические причины сбоев, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Газпром" ранее сообщил о сокращении прокачки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток 1" из-за затянувшегося ремонта газотурбинного оборудования на заводе компании Siemens в Канаде."Мы думаем, что это еще один пример готовности господина Путина использовать энергоносители как оружие. И я не думаю, что мы принимаем на веру какие-либо российские заявления в отношении того, что происходит", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.
https://ria.ru/20220625/gaz-1798051370.html
канада
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0696ce9a7c099282111195677bbd6976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, германия, siemens, газпром, северный поток, администрация президента сша, джон кирби
США обвинили Россию в использовании газа в качестве оружия
Член СНБ США Кирби: Россия использует газ как оружие, сокращая поставки в Евросоюз