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Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022
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Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич
Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022
Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич
Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:23
2022-06-25T13:23
в мире
экономика
сербия
россия
газпром
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров."Что касается газа, у нас есть хорошие новости. Кроме договора, который мы продлили, подписали с "Газпромом", чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе, на 38% оставшихся потребностей, которые нелегко обеспечить, мы как вы знаете, закупили (500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии – ред.) и нашли способ финансирования через венгерский OTP банк", - заявил Вучич."Мы в ближайшие два месяца закачаем 147 миллионов, почти 150 миллионов кубических метров в Венгрии. За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62%, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров. До 15 сентября будем располагать в резерве 400 миллионами кубометров, а к 15 октября – до 600 миллионами кубометров, а наша цель – обеспечить 700 миллионов кубометров", - уточнил сербский лидер. По его словам, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 миллионов кубометров газа в холодный период.
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в мире, экономика, сербия, россия, газпром
13:23 25.06.2022
 
Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич

Вучич: Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62 процента потребностей в газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа, заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.
"Что касается газа, у нас есть хорошие новости. Кроме договора, который мы продлили, подписали с "Газпромом", чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе, на 38% оставшихся потребностей, которые нелегко обеспечить, мы как вы знаете, закупили (500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии – ред.) и нашли способ финансирования через венгерский OTP банк", - заявил Вучич.
"Мы в ближайшие два месяца закачаем 147 миллионов, почти 150 миллионов кубических метров в Венгрии. За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62%, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров. До 15 сентября будем располагать в резерве 400 миллионами кубометров, а к 15 октября – до 600 миллионами кубометров, а наша цель – обеспечить 700 миллионов кубометров", - уточнил сербский лидер. По его словам, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 миллионов кубометров газа в холодный период.
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