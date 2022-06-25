https://ria.ru/20220625/gaz-1798076127.html

Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич

Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич - РИА Новости, 25.06.2022

Сербия обеспечила 62 процента потребностей в газе, сообщил Вучич

Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:23

2022-06-25T13:23

2022-06-25T13:23

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Сербия по договору с "Газпромом" обеспечила 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа, заявил президент страны Александр Вучич.Глава государства в субботу обратился к гражданам из своей администрации в присутствии премьера Аны Брнабич. Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров."Что касается газа, у нас есть хорошие новости. Кроме договора, который мы продлили, подписали с "Газпромом", чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе, на 38% оставшихся потребностей, которые нелегко обеспечить, мы как вы знаете, закупили (500 миллионов кубометров в хранилище Венгрии – ред.) и нашли способ финансирования через венгерский OTP банк", - заявил Вучич."Мы в ближайшие два месяца закачаем 147 миллионов, почти 150 миллионов кубических метров в Венгрии. За это время заполним здесь по цене российского газа, которая наиболее выгодная для нас в рамках этих 62%, подземное хранилище газа Банатски-Двор с 250 миллионами кубометров. До 15 сентября будем располагать в резерве 400 миллионами кубометров, а к 15 октября – до 600 миллионами кубометров, а наша цель – обеспечить 700 миллионов кубометров", - уточнил сербский лидер. По его словам, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 миллионов кубометров газа в холодный период.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, сербия, россия, газпром