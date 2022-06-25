https://ria.ru/20220625/gaz-1798046274.html

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу ожидаются на прежнем уровне

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу ожидаются на прежнем уровне - РИА Новости, 25.06.2022

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу ожидаются на прежнем уровне

Поставки российского газа по двум основным коридорам — по "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — в субботу ожидаются на прежних уровнях,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:14

2022-06-25T09:14

2022-06-25T09:14

экономика

турция

европа

siemens

газпром

оператор гтс украины

турецкий поток

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по двум основным коридорам — по "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — в субботу ожидаются на прежних уровнях, суммарно чуть выше 1000 миллионов кубометров, свидетельствуют данные операторов.Согласно сайту Nord Stream AG — оператора магистрали "Северный поток" - номинации европейских потребителей на прокачку на газовые сутки 25 июня (заканчиваются в 07.00 мск 26 июня) составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Это примерно 40% от майского уровня, составлявшего почти 170 миллионов кубометров, — максимальной мощности газопровода."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Транзит газа через украинскую территорию также остаётся без изменений, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявки на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 25 июня составляют 42,1 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подаётся в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это ещё больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797690251.html

турция

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, европа, siemens, газпром, оператор гтс украины, турецкий поток