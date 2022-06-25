Поставки газа по "Северному потоку" в субботу ожидаются на прежнем уровне
Поставки газа по "Северному потоку" и ГТС Украины в субботу ожидаются на прежнем уровне
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по двум основным коридорам — по "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — в субботу ожидаются на прежних уровнях, суммарно чуть выше 1000 миллионов кубометров, свидетельствуют данные операторов.
Согласно сайту Nord Stream AG — оператора магистрали "Северный поток" - номинации европейских потребителей на прокачку на газовые сутки 25 июня (заканчиваются в 07.00 мск 26 июня) составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Это примерно 40% от майского уровня, составлявшего почти 170 миллионов кубометров, — максимальной мощности газопровода.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Транзит газа через украинскую территорию также остаётся без изменений, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявки на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 25 июня составляют 42,1 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подаётся в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это ещё больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.