https://ria.ru/20220625/gaz-1798026717.html

Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа

Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа - РИА Новости, 25.06.2022

Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа

Французам придется вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:18

2022-06-25T01:18

2022-06-25T01:18

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Французам придется вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи.Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен."Возобновить удаленную работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии – Прим. ред.) снизилось на пять процентов", - сказал эксперт.Рассматриваются также и другие варианты. В частности, изучается возможность сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам. Кроме того, не исключен вариант реорганизации на производствах, которые потребляют большие объемы энергии, чтобы их сократить.Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа вполне реальна. "Очевидно, это так, даже если правительство это не афиширует", - считает он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

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россия, франция, природный газ, в мире