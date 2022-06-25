Рейтинг@Mail.ru
Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/gaz-1798026717.html
Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа
Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа - РИА Новости, 25.06.2022
Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа
Французам придется вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:18
2022-06-25T01:18
россия
франция
природный газ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569795356_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_4c3a15f7901ac2bcccdf27e32814c985.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Французам придется вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи.Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен."Возобновить удаленную работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии – Прим. ред.) снизилось на пять процентов", - сказал эксперт.Рассматриваются также и другие варианты. В частности, изучается возможность сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам. Кроме того, не исключен вариант реорганизации на производствах, которые потребляют большие объемы энергии, чтобы их сократить.Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа вполне реальна. "Очевидно, это так, даже если правительство это не афиширует", - считает он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569795356_102:0:1882:1335_1920x0_80_0_0_3408360c307e920d06746aefe69eaff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, природный газ, в мире
01:18 25.06.2022
 
Французам предложили разойтись по домам ради экономии газа

Экономист Педраззи: французам придется уйти на "удаленку", чтобы пережить зиму без газа

© Depositphotos / AlexShadyukУдаленная работа
Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Depositphotos / AlexShadyuk
Удаленная работа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Французам придется вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа. Такое мнение высказал экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи.
Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен.
"Возобновить удаленную работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии – Прим. ред.) снизилось на пять процентов", - сказал эксперт.
Рассматриваются также и другие варианты. В частности, изучается возможность сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам. Кроме того, не исключен вариант реорганизации на производствах, которые потребляют большие объемы энергии, чтобы их сократить.
Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа вполне реальна. "Очевидно, это так, даже если правительство это не афиширует", - считает он.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
Выживет ли Европа без российского газа
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
 
РоссияФранцияПриродный газВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала