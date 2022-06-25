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Польша требует у России объяснений из-за снятия флагов в Катыни и Медном - РИА Новости, 25.06.2022
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Польша требует у России объяснений из-за снятия флагов в Катыни и Медном
Польша требует у России объяснений из-за снятия флагов в Катыни и Медном - РИА Новости, 25.06.2022
Польша требует у России объяснений из-за снятия флагов в Катыни и Медном
Польский консул в Смоленске занялся ситуацией со снятием флагов республики в мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное", сообщил заместитель министра... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T23:52
2022-06-25T23:57
в мире
варшава
польша
россия
главная военная прокуратура
катынь
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польский консул в Смоленске занялся ситуацией со снятием флагов республики в мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное", сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.Ранее мемориальные комплексы "Катынь" в Смоленской области и "Медное" в Тверской сняли флаги Польши, соседствовавшие ранее с российским триколором. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова заявила РИА Новости, что в нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, но музей не снимает с себя ответственности по уходу за польскими захоронениями. Она пояснила, что в Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное" никак не оговаривается, таким образом юридических оснований для размещения флага нет и не было."Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала и потребовал от российских властей, управляющих этой территорией объяснений действий такого типа", - сказал Пшидач.Он добавил, что решение о снятии польских флагов "не принимаются польской стороной и свидетельствуют об отсутствии цивилизованного подхода к памяти погибших"."Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
https://ria.ru/20220622/polsha-1797191729.html
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в мире, варшава, польша, россия, главная военная прокуратура, катынь
23:52 25.06.2022 (обновлено: 23:57 25.06.2022)
 
Польша требует у России объяснений из-за снятия флагов в Катыни и Медном

Замглавы МИД Польши: консул занялся ситуацией со снятием флагов в Катыни и Медном

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мемориальный комплекс "Катынь" в Смоленской области. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польский консул в Смоленске занялся ситуацией со снятием флагов республики в мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное", сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Ранее мемориальные комплексы "Катынь" в Смоленской области и "Медное" в Тверской сняли флаги Польши, соседствовавшие ранее с российским триколором. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова заявила РИА Новости, что в нынешних условиях взаимоотношений Варшавы с Москвой размещение госсимволики Польши на территориях российских мемориалов неуместно, но музей не снимает с себя ответственности по уходу за польскими захоронениями. Она пояснила, что в Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах "Катынь" и "Медное" никак не оговаривается, таким образом юридических оснований для размещения флага нет и не было.
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"Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала и потребовал от российских властей, управляющих этой территорией объяснений действий такого типа", - сказал Пшидач.
Он добавил, что решение о снятии польских флагов "не принимаются польской стороной и свидетельствуют об отсутствии цивилизованного подхода к памяти погибших".
"Катынское дело" долгие годы осложняло отношения между Варшавой и Москвой. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных.
Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы".
Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.
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