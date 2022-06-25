Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой
Проект возможной жизни на Марсе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не верит в возможности реализации второй части проекта ExoMars совместно с Европой.
"Британский собеседник нам сказал, что он, конечно, от имени Европейского космического агентства вместе с руководителей Йозефом Ашбахером обратится к конгломерату стран Евросоюза, которые являются участниками космического сообщества, за получением согласия на 2024 год. Я в это не верю", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривалось возвращение к совместной работе над миссией с возможным пуском в 2024 году. Ещё один вариант - прекращение взаимодействия и отправка европейского оборудования из России и российского обратно из Европы.
"Думаю, что с учетом того безумия, которое творится сегодня в европейских столицах, они готовы жертвовать не только совместными программами, а благополучие и безопасностью собственных граждан", - добавил Рогозин.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что обсуждают с ЕКА сложившуюся вокруг ExoMars-2022 ситуацию и варианты дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в РФ российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России.
Ранее глава Европейского космического агентства Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.
Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии.
Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, её используют для другого пуска. ЕКА рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.