https://ria.ru/20220625/exomars-1798062440.html

Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой

Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой - РИА Новости, 25.06.2022

Рогозин заявил, что не верит в реализацию ExoMars совместно с Европой

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не верит в возможности реализации второй части проекта ExoMars совместно с Европой. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:32

2022-06-25T11:32

2022-06-25T11:32

наука

космос - риа наука

марс

россия

байконур (город)

европейское космическое агентство

наса

протон-м

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что не верит в возможности реализации второй части проекта ExoMars совместно с Европой."Британский собеседник нам сказал, что он, конечно, от имени Европейского космического агентства вместе с руководителей Йозефом Ашбахером обратится к конгломерату стран Евросоюза, которые являются участниками космического сообщества, за получением согласия на 2024 год. Я в это не верю", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в качестве одного из вариантов рассматривалось возвращение к совместной работе над миссией с возможным пуском в 2024 году. Ещё один вариант - прекращение взаимодействия и отправка европейского оборудования из России и российского обратно из Европы.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что обсуждают с ЕКА сложившуюся вокруг ExoMars-2022 ситуацию и варианты дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в РФ российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории России.Ранее глава Европейского космического агентства Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии.Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет и её придётся реализовать без марсохода.Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, её используют для другого пуска. ЕКА рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/roskosmos-1797693526.html

https://ria.ru/20220623/exomars-1797498133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, россия, байконур (город), европейское космическое агентство, наса, протон-м