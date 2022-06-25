https://ria.ru/20220625/donetsk-1798125803.html

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:16

2022-06-25T19:16

2022-06-25T19:16

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района снарядами калибром 155 миллиметров в 17.57 (совпадает с мск).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1798010511.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины