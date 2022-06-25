Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/donetsk-1798125803.html
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:16
2022-06-25T19:16
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_865602b8aac787a49844ed42761464f7.jpg
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района снарядами калибром 155 миллиметров в 17.57 (совпадает с мск).Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1798010511.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_293:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_85c65b2a616311cec70493e1583b4e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:16 25.06.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жилой дом, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Киевского района снарядами калибром 155 миллиметров в 17.57 (совпадает с мск).
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 21:42
"Быстро бежали!" Потеря САУ Caesar Киевом взбесила французского политика
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала