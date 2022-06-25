https://ria.ru/20220625/donetsk-1798117544.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:17

2022-06-25T18:17

2022-06-25T18:17

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

авдеевка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/ukraina-1797294266.html

донецк (днр)

украина

авдеевка

донецкая народная республика

донбасс

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донецк (днр), украина, авдеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины