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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:17
2022-06-25T18:17
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
авдеевка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797294266.html
донецк (днр)
украина
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донецкая народная республика
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донецк (днр), украина, авдеевка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
18:17 25.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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