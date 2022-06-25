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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:17
2022-06-25T16:17
2022-06-25T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку