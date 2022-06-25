https://ria.ru/20220625/donetsk-1798103163.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:17

2022-06-25T16:17

2022-06-25T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр