https://ria.ru/20220625/dilmanov-1798078936.html
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы - РИА Новости, 25.06.2022
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы
Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:47
2022-06-25T13:47
2022-06-25T14:46
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на городской суд Алма-Аты.Комитет национальной безопасности республики 22 июня сообщил о задержании и водворении в изолятор временного содержания Дильманова в рамках проводимого досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы."В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - сообщает агентство.Поясняется, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.Дильманов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ - директора пограничной службы в апреле 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года.
https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797955404.html
казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
13:47 25.06.2022 (обновлено: 14:46 25.06.2022)
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы
Бывшего главу погранслужбы Казахстана арестовали по делу о злоупотреблении властью
АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости.
Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, сообщает агентство Sputnik Казахстан
со ссылкой на городской суд Алма-Аты.
Комитет национальной безопасности республики 22 июня сообщил о задержании и водворении в изолятор временного содержания Дильманова в рамках проводимого досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы.
"В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - сообщает агентство.
Поясняется, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.
Дильманов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ - директора пограничной службы в апреле 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года.