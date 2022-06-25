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В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы - РИА Новости, 25.06.2022
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В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы - РИА Новости, 25.06.2022
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы
Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:47
2022-06-25T14:46
в мире
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АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на городской суд Алма-Аты.Комитет национальной безопасности республики 22 июня сообщил о задержании и водворении в изолятор временного содержания Дильманова в рамках проводимого досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы."В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - сообщает агентство.Поясняется, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.Дильманов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ - директора пограничной службы в апреле 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года.
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в мире, казахстан
13:47 25.06.2022 (обновлено: 14:46 25.06.2022)
 
В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы

Бывшего главу погранслужбы Казахстана арестовали по делу о злоупотреблении властью

© Sputnik / Жания Уранкаева Бывший заместитель председателя КНБ, директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов
 Бывший заместитель председателя КНБ, директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Жания Уранкаева
Бывший заместитель председателя КНБ, директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на городской суд Алма-Аты.
Комитет национальной безопасности республики 22 июня сообщил о задержании и водворении в изолятор временного содержания Дильманова в рамках проводимого досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы.
"В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - сообщает агентство.
Поясняется, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.
Дильманов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ - директора пограничной службы в апреле 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года.
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