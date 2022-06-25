https://ria.ru/20220625/dilmanov-1798078936.html

В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы

В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы - РИА Новости, 25.06.2022

В Казахстане арестовали бывшего главу погранслужбы

Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:47

2022-06-25T13:47

2022-06-25T14:46

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) - директор пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, сообщает агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на городской суд Алма-Аты.Комитет национальной безопасности республики 22 июня сообщил о задержании и водворении в изолятор временного содержания Дильманова в рамках проводимого досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы."В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - сообщает агентство.Поясняется, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.Дильманов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ - директора пограничной службы в апреле 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года.

https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797955404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан