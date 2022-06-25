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Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке

Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке

Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:37

2022-06-25T21:37

2022-06-25T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

украина

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина