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Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022
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Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке
Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
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в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина
21:37 25.06.2022
 
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке

Минобороны: украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке

© AFP 2022 / Genya SavilovУкраинские военные в Константиновке
Украинские военные в Константиновке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Украинские военные в Константиновке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФУкраина
 
 
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