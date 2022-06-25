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Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке
Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт со снайперскими точками в помещениях детсада №15 в Константиновке в ДНР заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина
Украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке
Минобороны: украинские военные оборудовали снайперские точки в детсаду в Константиновке