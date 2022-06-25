https://ria.ru/20220625/deti-1798100134.html

Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе

Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе - РИА Новости, 25.06.2022

Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе

У детей на заводе "Азот" в Северодонецке рвота, понос и температура, но украинские военные не выпускают оттуда никого из мирных жителей, угрожая смертью и... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:00

2022-06-25T16:00

2022-06-25T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

северодонецк

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У детей на заводе "Азот" в Северодонецке рвота, понос и температура, но украинские военные не выпускают оттуда никого из мирных жителей, угрожая смертью и буквально прячась за спинами гражданских, узнал корреспондент РИА Новости, поговорив с вышедшими с территории предприятия людьми.Одна из девушек, Мария — с каштановыми волосами, серьгами и пирсингом в носу — рассказывает, что вышла с территории завода утром субботы. Рядом с ней в палатке в лагере беженцев — другие люди, в том числе дети. По ее словам, в районе первой проходной, откуда выбралась она, всего вышло около 40 человек."Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, там очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел", — перебивает ее мать Юлия, женщина с короткими черными волосами и следами сажи на лице. В результате, по ее словам, вышли они своей семьей на свой страх и риск. Причем, отмечает она, украинские военные постоянно воровали продукты и воду у находящихся на заводе гражданских.Дети, с ее слов, на территории промзоны болеют: у них понос, температура под 40 градусов, рвота."И украинские военные не выпускают с детьми в город. Говорят, будете идти в город — стреляем", — снова рассказывает ее дочка. Она добавляет, что даже утром, когда они выходили, была стрельба."Не знала, дойдем или не дойдем. "Отче наш" читала и умерших всех просила", — отвечает Юлия на вопрос о том, как им удалось выйти.Ее дочка рассказывает о том, как они питались: рацион находящихся в районе завода — это рис и консервы. Сама девушка не голодала, но были люди, которые испытывали голод."В районе тысячи", — сообщила Юлия в ответ на вопрос корреспондента о том, сколько людей до сих пор находятся на заводе "Азот".Когда корреспондент агентства задает вопрос о том, почему украинские боевики не выпускали людей, мама и дочка в один голос отвечают: "Щит". И уверяют, что боевики прячутся и будут дальше прятаться за мирными жителями.

https://ria.ru/20220625/obstrely-1798099996.html

https://ria.ru/20220624/sdacha-1797795612.html

северодонецк

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лнр, северодонецк