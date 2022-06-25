https://ria.ru/20220625/deti-1798100134.html
Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе
Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе - РИА Новости, 25.06.2022
Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе
У детей на заводе "Азот" в Северодонецке рвота, понос и температура, но украинские военные не выпускают оттуда никого из мирных жителей, угрожая смертью и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T16:00
2022-06-25T16:00
2022-06-25T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
северодонецк
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У детей на заводе "Азот" в Северодонецке рвота, понос и температура, но украинские военные не выпускают оттуда никого из мирных жителей, угрожая смертью и буквально прячась за спинами гражданских, узнал корреспондент РИА Новости, поговорив с вышедшими с территории предприятия людьми.Одна из девушек, Мария — с каштановыми волосами, серьгами и пирсингом в носу — рассказывает, что вышла с территории завода утром субботы. Рядом с ней в палатке в лагере беженцев — другие люди, в том числе дети. По ее словам, в районе первой проходной, откуда выбралась она, всего вышло около 40 человек."Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, там очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел", — перебивает ее мать Юлия, женщина с короткими черными волосами и следами сажи на лице. В результате, по ее словам, вышли они своей семьей на свой страх и риск. Причем, отмечает она, украинские военные постоянно воровали продукты и воду у находящихся на заводе гражданских.Дети, с ее слов, на территории промзоны болеют: у них понос, температура под 40 градусов, рвота."И украинские военные не выпускают с детьми в город. Говорят, будете идти в город — стреляем", — снова рассказывает ее дочка. Она добавляет, что даже утром, когда они выходили, была стрельба."Не знала, дойдем или не дойдем. "Отче наш" читала и умерших всех просила", — отвечает Юлия на вопрос о том, как им удалось выйти.Ее дочка рассказывает о том, как они питались: рацион находящихся в районе завода — это рис и консервы. Сама девушка не голодала, но были люди, которые испытывали голод."В районе тысячи", — сообщила Юлия в ответ на вопрос корреспондента о том, сколько людей до сих пор находятся на заводе "Азот".Когда корреспондент агентства задает вопрос о том, почему украинские боевики не выпускали людей, мама и дочка в один голос отвечают: "Щит". И уверяют, что боевики прячутся и будут дальше прятаться за мирными жителями.
https://ria.ru/20220625/obstrely-1798099996.html
https://ria.ru/20220624/sdacha-1797795612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, северодонецк
16:00 25.06.2022 (обновлено: 18:02 25.06.2022)
Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о состоянии детей на заводе
Бывшие заложники с "Азота" в ЛНР рассказали о температуре и рвоте у детей на заводе
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У детей на заводе "Азот" в Северодонецке рвота, понос и температура, но украинские военные не выпускают оттуда никого из мирных жителей, угрожая смертью и буквально прячась за спинами гражданских, узнал корреспондент РИА Новости, поговорив с вышедшими с территории предприятия людьми.
Одна из девушек, Мария — с каштановыми волосами, серьгами и пирсингом в носу — рассказывает, что вышла с территории завода утром субботы. Рядом с ней в палатке в лагере беженцев — другие люди, в том числе дети. По ее словам, в районе первой проходной, откуда выбралась она, всего вышло около 40 человек.
"Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, там очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел", — перебивает ее мать Юлия, женщина с короткими черными волосами и следами сажи на лице.
В результате, по ее словам, вышли они своей семьей на свой страх и риск. Причем, отмечает она, украинские военные постоянно воровали продукты и воду у находящихся на заводе гражданских.
Дети, с ее слов, на территории промзоны болеют: у них понос, температура под 40 градусов, рвота.
"И украинские военные не выпускают с детьми в город. Говорят, будете идти в город — стреляем", — снова рассказывает ее дочка. Она добавляет, что даже утром, когда они выходили, была стрельба.
"Не знала, дойдем или не дойдем. "Отче наш" читала и умерших всех просила", — отвечает Юлия на вопрос о том, как им удалось выйти.
Ее дочка рассказывает о том, как они питались: рацион находящихся в районе завода — это рис и консервы. Сама девушка не голодала, но были люди, которые испытывали голод.
"В районе тысячи", — сообщила Юлия в ответ на вопрос корреспондента о том, сколько людей до сих пор находятся на заводе "Азот".
Когда корреспондент агентства задает вопрос о том, почему украинские боевики не выпускали людей, мама и дочка в один голос отвечают: "Щит". И уверяют, что боевики прячутся и будут дальше прятаться за мирными жителями.