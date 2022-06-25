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В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы - РИА Новости, 25.06.2022
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В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы
В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы - РИА Новости, 25.06.2022
В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы
Более 3,2 тысячи детей беженцев из Донбасса устроены в детские сады и школы на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:14
2022-06-25T06:14
ростовская область
россия
донбасс
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3,2 тысячи детей беженцев из Донбасса устроены в детские сады и школы на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.По его данным, на сегодняшний день в Ростовской области функционируют 47 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Они обеспечены всем необходимым: трехразовым питанием, предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ростовская область, россия, донбасс, общество
06:14 25.06.2022
 
В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы

В детсады и школы Ростовской области устроили более 3,2 тысячи детей беженцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно
Девочка смотрит в окно - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3,2 тысячи детей беженцев из Донбасса устроены в детские сады и школы на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.
По его данным, на сегодняшний день в Ростовской области функционируют 47 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Они обеспечены всем необходимым: трехразовым питанием, предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь.
"Оказываем помощь в зачислении детей в образовательные учреждения, занимаемся трудоустройством взрослых: устроено в детские сады и школы более 3200 детей", - сказал губернатор.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Беженка - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 05:08
В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей
 
Ростовская областьРоссияДонбассОбщество
 
 
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