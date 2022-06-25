https://ria.ru/20220625/deti-1798035360.html

В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы

В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы - РИА Новости, 25.06.2022

В Ростовской области рассказали об устройстве детей беженцев в школы

Более 3,2 тысячи детей беженцев из Донбасса устроены в детские сады и школы на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:14

2022-06-25T06:14

2022-06-25T06:14

ростовская область

россия

донбасс

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 3,2 тысячи детей беженцев из Донбасса устроены в детские сады и школы на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.По его данным, на сегодняшний день в Ростовской области функционируют 47 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Они обеспечены всем необходимым: трехразовым питанием, предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220625/pereselenie-1798033845.html

ростовская область

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ростовская область, россия, донбасс, общество