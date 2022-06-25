https://ria.ru/20220625/covindex-1798053207.html

Covindex снизился на 0,7 пункта

Covindex снизился на 0,7 пункта - РИА Новости, 25.06.2022

Covindex снизился на 0,7 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:12

2022-06-25T10:12

2022-06-25T10:18

распространение коронавируса

экономика

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256393_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_3aeb016e50bdc0778a4733e19413600a.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного снизился после двух недель роста, опустившись на 0,7 пункта - до 109 пунктов.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по медицинским маскам (на 7%, до 109 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 121 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей). Снизился он по антисептикам (на 10%, до 324 рублей), перчаткам (на 4%, до 149 рублей), лимонам (на 2%, до 43 рублей). По гречке средний чек сохранился на прежнем уровне (115 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 109 пунктов.Как пояснили аналитики, индекс стремится стабилизироваться в "летнем режиме", когда потребительский интерес к средствам индивидуальной защиты снижается, а цены на товары массового спроса движутся в рамках изменения индексов потребительских цен.

https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, коронавирус в россии