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Covindex снизился на 0,7 пункта - РИА Новости, 25.06.2022
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Covindex снизился на 0,7 пункта
Covindex снизился на 0,7 пункта - РИА Новости, 25.06.2022
Covindex снизился на 0,7 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:12
2022-06-25T10:18
распространение коронавируса
экономика
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного снизился после двух недель роста, опустившись на 0,7 пункта - до 109 пунктов.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по медицинским маскам (на 7%, до 109 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 121 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей). Снизился он по антисептикам (на 10%, до 324 рублей), перчаткам (на 4%, до 149 рублей), лимонам (на 2%, до 43 рублей). По гречке средний чек сохранился на прежнем уровне (115 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 109 пунктов.Как пояснили аналитики, индекс стремится стабилизироваться в "летнем режиме", когда потребительский интерес к средствам индивидуальной защиты снижается, а цены на товары массового спроса движутся в рамках изменения индексов потребительских цен.
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экономика, коронавирус в россии
10:12 25.06.2022 (обновлено: 10:18 25.06.2022)
 
Covindex снизился на 0,7 пункта

Covindex снизился после двух недель роста до 109 пунктов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом
Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник у кровати пациента в инфекционном отделении для больных коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 13 по 19 июня немного снизился после двух недель роста, опустившись на 0,7 пункта - до 109 пунктов.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по медицинским маскам (на 7%, до 109 рублей), кусковому мылу (на 2%, до 121 рубля), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей). Снизился он по антисептикам (на 10%, до 324 рублей), перчаткам (на 4%, до 149 рублей), лимонам (на 2%, до 43 рублей). По гречке средний чек сохранился на прежнем уровне (115 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 109 пунктов.
Как пояснили аналитики, индекс стремится стабилизироваться в "летнем режиме", когда потребительский интерес к средствам индивидуальной защиты снижается, а цены на товары массового спроса движутся в рамках изменения индексов потребительских цен.
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