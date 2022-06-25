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В США пожаловались на "боль" от санкций против России - РИА Новости, 25.06.2022
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В США пожаловались на "боль" от санкций против России
В США пожаловались на "боль" от санкций против России - РИА Новости, 25.06.2022
В США пожаловались на "боль" от санкций против России
США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, констатирует издание The... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T05:19
2022-06-25T15:04
сша
россия
европа
в мире
санкции
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, констатирует издание The New York Times в материале "Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России".В частности, в Соединенных Штатах и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом, отмечает издание, официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа.Дело в том, пишет газета со ссылкой на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, что экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия на осенних промежуточных выборах в конгресс "извлечет выгоду" из растущей стоимости жизни.Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.
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сша, россия, европа, в мире, санкции
05:19 25.06.2022 (обновлено: 15:04 25.06.2022)
 
В США пожаловались на "боль" от санкций против России

NYT: США и ЕС не ожидали таких последствий для своей экономики от санкций против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, констатирует издание The New York Times в материале "Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России".
В частности, в Соединенных Штатах и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом, отмечает издание, официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа.
Дело в том, пишет газета со ссылкой на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, что экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия на осенних промежуточных выборах в конгресс "извлечет выгоду" из растущей стоимости жизни.
Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу".
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
04:07
Financial Times заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.
 
СШАРоссияЕвропаВ миреСанкции
 
 
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