https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html

В США пожаловались на "боль" от санкций против России

В США пожаловались на "боль" от санкций против России - РИА Новости, 25.06.2022

В США пожаловались на "боль" от санкций против России

США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, констатирует издание The... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T05:19

2022-06-25T05:19

2022-06-25T15:04

сша

россия

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санкции

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций, констатирует издание The New York Times в материале "Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России".В частности, в Соединенных Штатах и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители. При этом, отмечает издание, официальная Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа.Дело в том, пишет газета со ссылкой на вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, что экономика западных стран более уязвима, чем предполагали их правительства. NYT также прогнозирует, что Республиканская партия на осенних промежуточных выборах в конгресс "извлечет выгоду" из растущей стоимости жизни.Ранее президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, в итоге оказались "выстрелом себе же в ногу".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220625/zapad-1798032654.html

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сша, россия, европа, в мире, санкции