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Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/batalon-1798065450.html
Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс
Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс - РИА Новости, 25.06.2022
Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс
Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:57
2022-06-25T14:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
донбасс
львов
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков."Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения", — сказал генерал-лейтенант.Накануне Минобороны распространило пресс-релиз, в котором утверждается о массовых случаях дезертирства украинских военных. Один из последних таких инцидентов произошел в районе населенного пункта Александрополь в Донбассе, где более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций, бросив оружие. До этого, 22 июня, российское ведомство сообщало, что бойцы 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся вблизи Горского, Подлесного и Врубовки под Луганском, отказались выполнять приказы после того, как подразделение потеряло более 60 процентов личного состава. В министерстве отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220623/zhaloby-1797687761.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс, львов
11:57 25.06.2022 (обновлено: 14:55 25.06.2022)
 
Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс

Минобороны: 64-й батальон теробороны Украины отказался отправляться в Донбасс из Львова

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения", — сказал генерал-лейтенант.
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23 июня, 20:22Специальная военная операция на Украине
Семьи украинских военных пожаловались на командование
Накануне Минобороны распространило пресс-релиз, в котором утверждается о массовых случаях дезертирства украинских военных. Один из последних таких инцидентов произошел в районе населенного пункта Александрополь в Донбассе, где более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций, бросив оружие.
До этого, 22 июня, российское ведомство сообщало, что бойцы 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся вблизи Горского, Подлесного и Врубовки под Луганском, отказались выполнять приказы после того, как подразделение потеряло более 60 процентов личного состава.
В министерстве отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассЛьвов
 
 
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