https://ria.ru/20220625/batalon-1798065450.html

Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс

Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс - РИА Новости, 25.06.2022

Львовский 64-й батальон теробороны отказался отбывать в Донбасс

Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:57

2022-06-25T11:57

2022-06-25T14:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

донбасс

львов

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Военнослужащие батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе, заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков."Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения", — сказал генерал-лейтенант.Накануне Минобороны распространило пресс-релиз, в котором утверждается о массовых случаях дезертирства украинских военных. Один из последних таких инцидентов произошел в районе населенного пункта Александрополь в Донбассе, где более 30 военнослужащих 25-й бригады ВДВ ВСУ самовольно ушли с позиций, бросив оружие. До этого, 22 июня, российское ведомство сообщало, что бойцы 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся вблизи Горского, Подлесного и Врубовки под Луганском, отказались выполнять приказы после того, как подразделение потеряло более 60 процентов личного состава. В министерстве отметили, что украинское командование для восполнения потерь вынуждено формировать отдельные стрелковые батальоны из необученных мобилизованных граждан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/zhaloby-1797687761.html

https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798073982.html

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донбасс

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, донбасс, львов