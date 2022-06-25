17:58 25.06.2022 (обновлено: 18:45 25.06.2022)
Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России
Марочко: промзона "Азота" в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Промышленная зона предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России, заявил подполковник ведомства Андрей Марочко.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что территория заводов и аэропорт в городе полностью освобождены, также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское.
Кроме того, по словам Марочко, союзные силы взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, в этом городе бои идут в жилой застройке.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о блокировании Лисичанска с юга и разгроме окруженных отрядов ВСУ в горском котле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.