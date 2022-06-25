https://ria.ru/20220625/azot-1798113545.html

Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России

Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России - РИА Новости, 25.06.2022

Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под контроль ЛНР и сил России

Промышленная зона предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России, заявил подполковник ведомства Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:58

2022-06-25T17:58

2022-06-25T18:45

в мире

луганская народная республика

россия

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

игорь конашенков

владимир путин

украина

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ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Промышленная зона предприятия "Азот" в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ЛНР и ВС России, заявил подполковник ведомства Андрей Марочко.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал, что территория заводов и аэропорт в городе полностью освобождены, также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское.Кроме того, по словам Марочко, союзные силы взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, в этом городе бои идут в жилой застройке.Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал о блокировании Лисичанска с юга и разгроме окруженных отрядов ВСУ в горском котле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

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Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, рамзан кадыров, игорь конашенков, владимир путин, украина, лисичанск, вооруженные силы украины