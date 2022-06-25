https://ria.ru/20220625/aviabilety-1797905865.html
Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты
Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты - РИА Новости, 25.06.2022
Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты
Эксперты рассказали, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты в июле, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T00:38
2022-06-25T00:38
2022-06-25T00:38
туризм
москва
благовещенск
минеральные воды
санкт-петербург
цены
маршруты
авиабилеты
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты в июле, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру."Список с самым заметным снижением среднего чека — на 52 процента по сравнению с 2021 годом — возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Благовещенск, — рассказали в пресс-службе. Если раньше билеты можно было приобрести за 9808 рублей, то сейчас их продают за 4667.Ощутимо дешевле начали стоить билеты и из Москвы в Самару: 3267 рублей вместо прошлогодних 5483.Также в топ-5 рекордсменов вошли направления Владивосток — Благовещенск, Минеральные Воды — Москва и Москва — Пенза. Стоимость билетов уменьшилась примерно на треть, отмечают эксперты.Кроме того, на 19-28 процентов снизились средние чеки на перелеты из Москвы в Абакан, Омск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Якутск и обратно, из Санкт-Петербурга в Красноярск и Иркутск, из Нового Уренгоя в Минеральные Воды.
https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html
москва
благовещенск
минеральные воды
санкт-петербург
южно-сахалинск
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, благовещенск, минеральные воды, санкт-петербург, цены, маршруты, авиабилеты, новости - туризм, туризм, туристы, южно-сахалинск, самара, владивосток, пенза
Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты
Эксперты Туту.ру составили рейтинг подешевевших авианаправлений на июль
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты в июле, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
"Список с самым заметным снижением среднего чека — на 52 процента по сравнению с 2021 годом — возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Благовещенск, — рассказали в пресс-службе. Если раньше билеты можно было приобрести за 9808 рублей, то сейчас их продают за 4667.
Ощутимо дешевле начали стоить билеты и из Москвы в Самару: 3267 рублей вместо прошлогодних 5483.
Также в топ-5 рекордсменов вошли направления Владивосток — Благовещенск, Минеральные Воды — Москва и Москва — Пенза. Стоимость билетов уменьшилась примерно на треть, отмечают эксперты.
Кроме того, на 19-28 процентов снизились средние чеки на перелеты из Москвы в Абакан, Омск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Якутск и обратно, из Санкт-Петербурга в Красноярск и Иркутск, из Нового Уренгоя в Минеральные Воды.