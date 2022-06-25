https://ria.ru/20220625/aviabilety-1797905865.html

Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты

Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты - РИА Новости, 25.06.2022

Эксперты выяснили, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты

Эксперты рассказали, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты в июле, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:38

2022-06-25T00:38

2022-06-25T00:38

туризм

москва

благовещенск

минеральные воды

санкт-петербург

цены

маршруты

авиабилеты

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, по каким направлениям снизились цены на авиабилеты в июле, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру."Список с самым заметным снижением среднего чека — на 52 процента по сравнению с 2021 годом — возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Благовещенск, — рассказали в пресс-службе. Если раньше билеты можно было приобрести за 9808 рублей, то сейчас их продают за 4667.Ощутимо дешевле начали стоить билеты и из Москвы в Самару: 3267 рублей вместо прошлогодних 5483.Также в топ-5 рекордсменов вошли направления Владивосток — Благовещенск, Минеральные Воды — Москва и Москва — Пенза. Стоимость билетов уменьшилась примерно на треть, отмечают эксперты.Кроме того, на 19-28 процентов снизились средние чеки на перелеты из Москвы в Абакан, Омск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Сыктывкар, Якутск и обратно, из Санкт-Петербурга в Красноярск и Иркутск, из Нового Уренгоя в Минеральные Воды.

https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html

москва

благовещенск

минеральные воды

санкт-петербург

южно-сахалинск

самара

владивосток

пенза

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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