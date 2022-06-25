https://ria.ru/20220625/afon-1798047092.html

На Афоне вспыхнул лесной пожар

На Афоне вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 25.06.2022

На Афоне вспыхнул лесной пожар

Лес горит на Святой горе Афон, огонь тушат более сотни пожарных, 35 единиц наземной техники и шесть самолетов, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:22

2022-06-25T09:22

2022-06-25T09:37

в мире

афон (гора)

греция

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АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Лес горит на Святой горе Афон, огонь тушат более сотни пожарных, 35 единиц наземной техники и шесть самолетов, сообщила пожарная служба Греции.Пожар в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис, в северной части полуострова, начался поздно вечером в пятницу.На месте работают 112 пожарных, пять пеших групп, 35 машин, а с воздуха действуют шесть самолетов и два вертолета, сообщила пожарная служба.Сообщений об угрозе монастырям не поступало. Причины пожара пока не известны.На Афоне расположена автономная монашеская республики. Здесь находятся 20 монастырей и десятки скитов. Афон считается центром православного монашества. Святая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции.

https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797172970.html

афон (гора)

греция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афон (гора), греция