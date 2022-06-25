https://ria.ru/20220625/afon-1798047092.html
На Афоне вспыхнул лесной пожар
На Афоне вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 25.06.2022
На Афоне вспыхнул лесной пожар
Лес горит на Святой горе Афон, огонь тушат более сотни пожарных, 35 единиц наземной техники и шесть самолетов, сообщила пожарная служба Греции. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:22
2022-06-25T09:22
2022-06-25T09:37
в мире
афон (гора)
греция
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АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Лес горит на Святой горе Афон, огонь тушат более сотни пожарных, 35 единиц наземной техники и шесть самолетов, сообщила пожарная служба Греции.Пожар в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис, в северной части полуострова, начался поздно вечером в пятницу.На месте работают 112 пожарных, пять пеших групп, 35 машин, а с воздуха действуют шесть самолетов и два вертолета, сообщила пожарная служба.Сообщений об угрозе монастырям не поступало. Причины пожара пока не известны.На Афоне расположена автономная монашеская республики. Здесь находятся 20 монастырей и десятки скитов. Афон считается центром православного монашества. Святая гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции.
https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афон (гора), греция
09:22 25.06.2022 (обновлено: 09:37 25.06.2022)
На Афоне вспыхнул лесной пожар
На Афоне вспыхнул лесной пожар, огонь тушат шесть самолетов