https://ria.ru/20220625/aes-1798090836.html

Иран начал проект строительства своей первой АЭС

Иран начал проект строительства своей первой АЭС - РИА Новости, 25.06.2022

Иран начал проект строительства своей первой АЭС

Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт, заявил в субботу глава Организации по атомной... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:11

2022-06-25T15:11

2022-06-25T15:11

в мире

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт, заявил в субботу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами."В этом году мы начали другую работу, спроектировав общеиранскую электростанцию мощностью 360 мегаватт, строительство которой предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами. Сегодня мы решительно изменили эту цель и, используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС", - приводит агентство ISNA слова Эслами.Он также призвал отечественные строительные компании, крупных владельцев промышленных фирм присоединиться к проекту строительства АЭС."Тем самым наша страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью", - заключил Эслами.

https://ria.ru/20220625/peregovory-1798087535.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран