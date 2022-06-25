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Иран начал проект строительства своей первой АЭС - РИА Новости, 25.06.2022
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Иран начал проект строительства своей первой АЭС
Иран начал проект строительства своей первой АЭС - РИА Новости, 25.06.2022
Иран начал проект строительства своей первой АЭС
Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт, заявил в субботу глава Организации по атомной... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:11
2022-06-25T15:11
в мире
иран
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт, заявил в субботу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами."В этом году мы начали другую работу, спроектировав общеиранскую электростанцию мощностью 360 мегаватт, строительство которой предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами. Сегодня мы решительно изменили эту цель и, используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС", - приводит агентство ISNA слова Эслами.Он также призвал отечественные строительные компании, крупных владельцев промышленных фирм присоединиться к проекту строительства АЭС."Тем самым наша страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью", - заключил Эслами.
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в мире, иран
15:11 25.06.2022
 
Иран начал проект строительства своей первой АЭС

Иран начал проект строительства первой АЭС мощностью 360 мегаватт без иностранного участия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Ирана начали проект строительства первой иранской атомной электростанции (АЭС) мощностью 360 мегаватт, заявил в субботу глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"В этом году мы начали другую работу, спроектировав общеиранскую электростанцию мощностью 360 мегаватт, строительство которой предполагалось в сотрудничестве с зарубежными странами. Сегодня мы решительно изменили эту цель и, используя национальный потенциал, строим полноценную иранскую АЭС", - приводит агентство ISNA слова Эслами.
Он также призвал отечественные строительные компании, крупных владельцев промышленных фирм присоединиться к проекту строительства АЭС.
"Тем самым наша страна будет обладать более высоким уровнем технологий и промышленности, она станет страной со своей атомной энергетикой, и в результате мы сможем оказаться в числе ведущих стран, обладающей своей атомной промышленностью", - заключил Эслами.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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