https://ria.ru/20220625/aborty-1798028523.html

Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам

Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 25.06.2022

Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T02:15

2022-06-25T02:15

2022-06-25T10:22

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

https://ria.ru/20220624/aborty-1798010920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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