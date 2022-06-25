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Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 25.06.2022
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Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам
Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 25.06.2022
Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T02:15
2022-06-25T10:22
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
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в мире, сша, воз
02:15 25.06.2022 (обновлено: 10:22 25.06.2022)
 
Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США по абортам

© AP Photo / Jacquelyn MartinПротестующие возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов
Протестующие возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Протестующие возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.
"Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права", - сказал он агентству Рейтер.
Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.
Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
Протест у здания Верховного суда США после решения о запрете абортов. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 21:47
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
 
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