https://ria.ru/20220624/zhara-1797886635.html

Москвичам рассказали, когда придет пик жары

Москвичам рассказали, когда придет пик жары - РИА Новости, 24.06.2022

Москвичам рассказали, когда придет пик жары

Пик жары ожидается в Москве к понедельнику, днём воздух может прогреться до плюс 33 градусов и приблизиться к рекордным значениям, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:47

2022-06-24T15:47

2022-06-24T15:47

москва

общество

погода

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пик жары ожидается в Москве к понедельнику, днём воздух может прогреться до плюс 33 градусов и приблизиться к рекордным значениям, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в ближайшие трое суток погоду определит антициклон скандинавского происхождения, область повышенного атмосферного давления.Погода, как отметил Тишковец, будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днём до аномальных значений."В субботу ночью в Москве плюс 13-15, днем плюс 28-30, это на 7 градусов выше нормы. В воскресенье тоже малооблачная погода, ночью плюс 15-17, днем плюс 30-32, это на 9 градусов выше нормы. Но не рекорд, поскольку рекорд принадлежит 2010 году, когда было плюс 33,6 градуса", - заявил Тишковец.Как рассказал синоптик, "на пик жара выйдет к понедельнику, когда ночью в Москве плюс 17-19, по области плюс 15-20, днём плюс 31-33". "На 10 градусов выше нормы, но не рекорд, поскольку рекорд, плюс 33,6 градуса, - в прошлом году. Близко к рекорду, но не рекорд", - пояснил Тишковец.

https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, погода