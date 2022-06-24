16:23 24.06.2022 (обновлено: 17:05 24.06.2022)
Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки
Путин: Россия поставит на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия готова экспортировать на мировые рынки зерно, проблемы со снабжением искусственно раздуваются западными странами, заявил Владимир Путин.
"Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", — сказал он во время видеоконференции с участниками саммита "БРИКС плюс".
Путин отметил, что Россия готова добросовестно исполнять все свои обязательства не только по злаковым культурам, но и по удобрениям, сельхозтоварам, энергоносителям и другой критически важной продукции, несмотря на то что работать стало сложнее: "усложняется страхование транспорта, сухогрузов, проведение банковских оплат" по торговым контрактам.
По его словам, "искусственно раздувается истерика" по поводу прекращения транспортировки украинского зерна по Черному морю. По разным оценкам, заблокированы примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы, добавил президент, заметив, что "глобально это никаких проблем на мировом рынке не решает".
"Но дело-то даже не в этом: я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна за территорию этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", — напомнил Путин.
Для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева, которой сейчас нет, заметил он.
При этом киевские власти в этой ситуации сами создали множество препятствий: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет отправлять суда с продукцией на экспорт.