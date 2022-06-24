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Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки
Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки - РИА Новости, 24.06.2022
Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки
Россия готова экспортировать на мировые рынки зерно, проблемы со снабжением искусственно раздуваются западными странами, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:23
2022-06-24T17:05
экономика
россия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия готова экспортировать на мировые рынки зерно, проблемы со снабжением искусственно раздуваются западными странами, заявил Владимир Путин."Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", — сказал он во время видеоконференции с участниками саммита "БРИКС плюс".Путин отметил, что Россия готова добросовестно исполнять все свои обязательства не только по злаковым культурам, но и по удобрениям, сельхозтоварам, энергоносителям и другой критически важной продукции, несмотря на то что работать стало сложнее: "усложняется страхование транспорта, сухогрузов, проведение банковских оплат" по торговым контрактам.По его словам, "искусственно раздувается истерика" по поводу прекращения транспортировки украинского зерна по Черному морю. По разным оценкам, заблокированы примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы, добавил президент, заметив, что "глобально это никаких проблем на мировом рынке не решает".Для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева, которой сейчас нет, заметил он.В ООН неоднократно говорили об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Западные страны утверждают, что Москва препятствует вывозу зерна с Украины, российская сторона обвинения отвергает.При этом киевские власти в этой ситуации сами создали множество препятствий: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет отправлять суда с продукцией на экспорт.
https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html
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экономика, россия
16:23 24.06.2022 (обновлено: 17:05 24.06.2022)
 
Путин рассказал о поставках российского зерна на мировые рынки

Путин: Россия поставит на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия готова экспортировать на мировые рынки зерно, проблемы со снабжением искусственно раздуваются западными странами, заявил Владимир Путин.
"Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст — у нас все будет нормально. И мы от 37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна", — сказал он во время видеоконференции с участниками саммита "БРИКС плюс".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Путин отметил, что Россия готова добросовестно исполнять все свои обязательства не только по злаковым культурам, но и по удобрениям, сельхозтоварам, энергоносителям и другой критически важной продукции, несмотря на то что работать стало сложнее: "усложняется страхование транспорта, сухогрузов, проведение банковских оплат" по торговым контрактам.
По его словам, "искусственно раздувается истерика" по поводу прекращения транспортировки украинского зерна по Черному морю. По разным оценкам, заблокированы примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы, добавил президент, заметив, что "глобально это никаких проблем на мировом рынке не решает".
"Но дело-то даже не в этом: я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна за территорию этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", — напомнил Путин.
Для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева, которой сейчас нет, заметил он.
В ООН неоднократно говорили об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Западные страны утверждают, что Москва препятствует вывозу зерна с Украины, российская сторона обвинения отвергает.
При этом киевские власти в этой ситуации сами создали множество препятствий: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет отправлять суда с продукцией на экспорт.
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