https://ria.ru/20220624/zemletryasenie-1797789890.html

В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек

В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 24.06.2022

В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек

Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:57

2022-06-24T11:57

2022-06-24T12:17

в мире

афганистан

землетрясение в афганистане

хайбатулла ахундзада

пактика

пакистан

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_875e1e03d8a5603ea92001df4da4ac01.jpg

КАБУЛ, 24 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель афганского минздрава Шарафат Заман.Как свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), в пятницу вблизи афгано-пакистанской границы произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 01.43 по времени UTC, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

афганистан

пактика

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, землетрясение в афганистане, хайбатулла ахундзада, пактика, пакистан, оон, талибан