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В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 24.06.2022
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В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек
В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек - РИА Новости, 24.06.2022
В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек
Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:57
2022-06-24T12:17
в мире
афганистан
землетрясение в афганистане
хайбатулла ахундзада
пактика
пакистан
оон
талибан
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КАБУЛ, 24 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель афганского минздрава Шарафат Заман.Как свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), в пятницу вблизи афгано-пакистанской границы произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 01.43 по времени UTC, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, землетрясение в афганистане, хайбатулла ахундзада, пактика, пакистан, оон, талибан
11:57 24.06.2022 (обновлено: 12:17 24.06.2022)
 
В Афганистане из-за нового землетрясения погибли пять человек

Минздрав Афганистана: при новом землетрясении погибли пять человек, десять пострадали

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
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КАБУЛ, 24 июн - РИА Новости. Пять человек погибли, более десяти пострадали в пятницу в результате очередных подземных толчков на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости представитель афганского минздрава Шарафат Заман.
"К сожалению, у нас снова плохие новости из (провинции) Пактика. Сегодня в 10 утра там произошло очередное землетрясение в районе Гиян", - сказал собеседник агентства, добавив, что "зафиксировано более пяти жертв, более 10 человек получили ранения".
Как свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), в пятницу вблизи афгано-пакистанской границы произошло землетрясение магнитудой 4,3. По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 01.43 по времени UTC, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане в ночь на среду. Сообщалось о сильных разрушениях в приграничных с Пакистаном провинциях Пактика и Хост. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения. Местные СМИ сообщали, что число погибших достигло 1,1 тысячи, пострадали свыше 1650 человек.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 11:53
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
 
В миреАфганистанЗемлетрясение в АфганистанеХайбатулла АхундзадаПактикаПакистанООНТалибан
 
 
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